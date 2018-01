Sopladoras de limpieza silenciosas para acabar con las quejas vecinales Las sopladoras de gasoil serán sustituidas por otras eléctricas que no generen ruido. / MORQUECHO La Mancomunidad adquiere dispositivos eléctricos en sustitución de los de gasoil Se comprarán trece máquinas para repartir en los diferentes municipios, lo que supondrá una inversión de 11.014 euros ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 21 enero 2018, 00:55

Es la queja más habitual en las reuniones de barrio que se celebran entre vecinos y Ayuntamiento. El ruido que desprenden los dispositivos de limpieza de la Mancomunidad, desde las 7.00 hasta las 9.30 de la mañana. Pues bien, parece que finalmente la Mancomunidad de Debabarrena ha encontrado una solución a este problema. Ha adquirido un total de 13 máquinas sopladoras eléctricas que sustituirán a las antiguas de gasoil. De esta manera, las eléctricas funcionarán a primera hora de la mañana y las ruidosas de gasoil realizarán su labor a mediodía. «Hemos adquirido trece sopladoras de última generación, eléctricas, solucionando así una demanda vecinal importantísima que se transmitía en todos los encuentros que se mantenían con los vecinos en las reuniones de barrio», ha declarado Arcadio Benítez, presidente de la Mancomunidad de Debabarrena.

Los planes consisten en repartir los nuevos dispositivos de repartir de forma igualitaria por los diferentes municipios de la comarca. Eibar dispondrá de tres elementos, al igual que Elgoibar; Ermua, Deba, Mutriku tendrán dos cada uno; y Soraluze uno. Junto a las 13 nuevas sopladoras se mantendrán las otras 20 de gasoil, «pero para un uso a unas horas más cercanas al mediodía». Para este cometido, la Mancomunidad llevará a cabo una inversión de 11.014 euros.

Malestar

Las quejas contra las sopladoras de la limpieza de la Mancomunidad eran constantes e incluso se había llegado a que algunos vecinos realizarán mediciones de los ruidos emitidos por estos dispositivos.

«El ruido emitido es muy fuerte. Ya soportamos los de los bares por la noche, como para despertarnos a primera hora de la mañana con todo este ruido insoportable, llegado al punto que, pese a tener las ventanas y persianas cerradas, penetra con intensidad y nos despierta», señala un vecino de la calle Fermín Calbetón. «Hicimos una medición y el ruido emitido eran de 80-90 decibelios a corta distancia, suficiente para dañar al oído», subraya. Ante este problema, los propios vecinos habían solicitado incluso retrasar las operaciones de limpieza.

«Nos toca aguantar este ruido ensordecedor de lunes a viernes a las 7.00 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la mañana, afectando así a nuestro descanso y perturbando nuestro ciclo de sueño, ya que no hay ni un solo día en el que no pasen, sea cual sea la época del año y están durante muchos minutos en su máximo de ruido emitido con lo que no cuesta nada proceder a su cambio», subraya otro vecino.

La labor de estas sopladoras es la de recoger la basura de sitios de difícil acceso para concentrarlas en las aceras y calzadas que después son recorridos por las máquinas barredoras.