Sonido vintage desde Londres a Portalea con The Dustaphonics Dustaphonics. Yvan Serrano, fundador del grupo, con la vocalista Hayley Red. / STEPH DRAY Rhythm & blues, funk y rock & roll se combinan en un grupo que llega con el sello del DJ y productor Healer Selecta FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 2 febrero 2018, 00:15

'Portalea musika kluba' regresa este domingo con su segunda propuesta de este año, un concierto que trasladará la escena musical vintage londinense hasta Eibar. The Dustaphonics es un proyecto que lleva una década haciendo disfrutar al público bajo la batuta de Yvan Serrano, músico y DJ con largo recorrido en una multitud de estilos que miran a la música de la segunda mitad del siglo XX, con el ritmo y rythm & blues por bandera.

El mal tiempo anunciado para el fin de semana no evitará que el salón de actos de Portalea se caldee con la música de The Dustaphonics. El origen de este grupo se relaciona con el cine ya que la actriz norteamericana Tura Santana pidió a Yvan Serrano que compusiera la música de su siguiente película. Su trabajo como DJ bajo el pseudónimo Healer Selecta venía de años atrás pero ante el encargo de la actriz, Serrano decidió crear un nuevo concepto como una revisión de rock & roll y soul en directo. The Dustaphonics es el resultado de aquel experimento, un grupo que no cuenta con una formación fija sino que tiene un sistema rotatorio de cantantes, baterías y bajistas. Los músicos que participan periódicamente en el grupo van siempre con la guitarra de Yvan Serrano al mando, como fundador y director musical de la banda.

Concierto The Dustaphonics. Cuándo Domingo 4 de febrero a las 19.30 horas. Dónde Casa de cultura Portalea. Entradas 10 euros, a la venta en taquilla o www.kutxabank.es.

Conocen los grandes escenarios pero el grupo llegará a Eibar en una intensa gira por pequeñas salas de distintas localidades españolas en las que están poniendo a bailar al público a base de rock&roll. El grupo cuenta con influencias de un amplio abanico de estilos que miran hacia los ritmos más frenéticos de décadas pasadas.

«Todos ellos comparten la pasión por el rhythm & blues de los años 50 y 60 y el rock & roll, rockabilly, surf instrumental, soul, funk, garaje y punk rock de los años 70, combinando todas estas influencias en un sonido único, envuelto en un halo de fiesta: misma proporción de rhythm & blues alto octanaje, vavavoom rock & roll y surf instrumental auténtico» señalan desde la discográfica Hotsak, que colabora con el Ayuntamiento de Eibar en la programación de los conciertos de 'Portalea musika kluba'.

Con Dan Aykroyd

La trayectoria de The Dustaphonics les ha llevado a actuar en dos ocasiones como la banda en directo del fundador de Blues Brothers, Dan Aykroyd. A partir de ahí cuentan con una larga lista de colaboraciones con figuras de distintos estilos musicales que dan una muestra del nivel de sus integrantes. Con la voz de Hayley Red llegan para mostrar un concepto diferente en el que encajan versiones propias de grandes éxitos mundiales.