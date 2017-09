El PSE responde al PNV que «exigir mayor apoyo en el desarrollo económico no es una deslealtad» El alcalde, Miguel de los Toyos, y el secretario del PSE, Eneko Andueza, en rueda de prensa. / MORQUECHO Los socialistas niegan tener el papel de actor secundario, «somos muy proactivos» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:24

El alcalde, Miguel de los Toyos, ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la Junta Municipal del PNV, Eduardo Zubiarre, exponiendo que «exigir a otras instituciones mayor compromiso con el desarrollo económico no es ninguna deslealtad, sino mi responsabilidad como alcalde».

En rueda de prensa ofrecida ayer, nes en la Casa del Pueblo de Eibar, sede de los socialistas eibarreses, tanto el alcalde, Miguel de los Toyos, como el secretario general de los Socialistas Eibarreses, Eneko Andueza, quisieron zanjar la polémica abierta por la Junta Municipal del PNV en Eibar.

De los Toyos quiso, en primer lugar, mostrar su sorpresa y extrañeza por la reacción, a su parecer desproporcionada y totalmente fuera de lugar, de los jeltzales eibarreses. En palabras del alcalde, «lo que ellos llaman actitud rastrera yo lo entiendo como un deber: que exija a otras instituciones un compromiso mayor con la ciudad, que nos tengan en su agenda, no es ninguna deslealtad institucional, lo he hecho anteriormente, sea cual haya sido el color del partido en el Gobierno de esas instituciones y lo volveré a hacer siempre que entienda que es necesario para que Eibar siga mejorando».

Además, rechazó de plano que el Ayuntamiento esté desempeñando un papel de actor secundario en materia de desarrollo económico. «A pesar de no tener competencias, Matsaria no existiría sin nuestra intervención. Invertimos más de 10 millones de euros en urbanización, lo cual es una suma importantísima para un Ayuntamiento de nuestro tamaño. Subvencionamos a las empresas la compra de suelo en Azitain y siempre nos hemos mostrado abiertos a realizar cambios en el planeamiento cuando han sido necesarios para crear empleo».

En esta dirección, De los Toyos dio cuenta que «seguimos teniendo claro que debemos jugar un papel importante y así lo estamos demostrando en la mesa de empleo comarcal, cuya creación propusimos y en la que estamos siendo muy proactivos a la hora de proponer acciones, que nosotros ponemos en marcha y otros replican. Y no nos importa, si nuestras propuestas sirven no solo para crear empleo en Eibar sino en la comarca, mejor que mejor».

El primer edil eibarrés quiso cerrar su intervención diciendo que «el ruido mediático e interno no nos desvió de nuestro camino hace años cuando, con denuncias en el Juzgado incluidas, las cuales fueron desestimadas, pusimos en marcha el polo tecnológico de Erisono. Tampoco ahora van a conseguirlo, ni con acusaciones ni con amenazas veladas».

Por su parte, el secretario general de los socialistas eibarreses quiso destacar el compromiso del Partido Socialista con Eibar desde todos los niveles: el local, el territorial, el autonómico y el estatal. «No ha habido diputado foral, consejero, ni ministro de Industria o Innovación socialista que no haya pasado por Eibar, y a todos les hemos solicitado apoyo para que la ciudad siga prosperando y todos, entendiendo nuestra potencialidad, se han comprometido económicamente con Eibar. Mejor aún nos iría si cuando gobiernan otros, nos tuvieran también en cuenta, y no solo en campaña electoral». Finalmente, Andueza, apuntó que «parece que la Junta Local del PNV ha tomado por costumbre hacer política mediática, y no institucional. Solo les pido que sean leales con la ciudad y se comprometan a trabajar con nosotros, para que sus dirigentes institucionales, tanto en Diputación como en Gobierno Vasco, apuesten de una vez por Eibar y nos visiten para adquirir compromisos y realizar inversiones, no sólo para sacarse fotos», finalizaba Andueza.