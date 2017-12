Se renuevan los campos de hierba artificial Los campos de hierba artificial superior e inferior de Unbe van a ser renovados para el próximo verano del 2018. / FÉLIX MORQUECHO Está previsto que los trabajos queden finalizados para los meses de junio o julio del próximo año Se instalará nuevo césped de material sintético en Unbe, con una inversión de 360.000 euros ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:21

El 11 de agosto de 1997 los primeros abonados del Patronato Municipal de Deportes tenían acceso a las nuevas instalaciones de Unbe. Antes de la inauguración oficial que se celebraría un mes más tarde, el gimnasio, los campos de hierba artificial, el de hierba natural y la pista de atletismo se abrían como una respuesta a la demanda de instalaciones deportivas en la ciudad. Diez años después, se llevó a cabo, en el 2007, la renovación de la hierba artificial de los campos superior e inferior. Ahora 20 años después de la inaguración, las instalaciones de Unbe van a ser objeto de la segunda reforma consistente en la instalación de nuevo césped artificial en los campos superior e inferior, que se verá sustituido por un material de última generación, «posiblemente para el mes de junio o julio», señalaron fuentes del Patronatro de Deportes.

En base al borrador del presupuesto del 2018 que ha presentado el equipo de gobierno socialista, la inversión en los trabajos de sustitución del césped ascenderá a 360.000 euros. No obstante, un total de 105.000 euros serán aportados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los trabajos consistirán en retirar los paneles de la actual hierba artificial de los dos campos y sustituirla por una nueva.

Desde su inauguración, Unbe ha sido el escenario habitual de infinidad de entrenamientos y partidos semana tras semana. Los grupos deportivos de Eibar, tanto los de la SD Eibar, como los de Urki, Eibartarrak, el torneo de fútbol aficionado, junto con cuadrillas que contratan el espacio son los usuarios habituales de estos dos importantes equipamientos. Por este motivo, su notable uso hace necesario llevar a cabo su renovación.

Reformas y cambios

Además, hace diez años ya se llevó a cabo el primer cambio de la hierba artificial al que se le unió un nuevo sistema de riego, banquillos y porterías con un coste total de 577.000 euros. No pasó por alto la sustitución de la banda de seguridad de cemento por otra de acero inoxidable. A lo largo de los años, el uso de estas vallas había generado accidentes diversos, aunque este tipo de protecciones estaban colocadas en la mayor parte de los campos. No obstante, desde mucho tiempo atrás la comisión de Obras de Urbanismo decidió aprobar la sustitución de la piedra maciza de las vallas por otra más liviana, para evitar que los choques bruscos causasen graves lesiones. Junto a ello, entre las reformas más destacadas realizadas en Unbe estuvo también la instalación de cubiertas en las gradas de los campos superior e inferior, en el año 2001, que en un principio eran descubiertas. También el material de atletismo ha experimentado una constante renovación, ya que el nivel de utilización hace que la renovación periódica de este material sea necesaria. No obstante, una de las más importantes reformas realizadas fue la sustitución de una pista de tenis por dos de pádel, de dimensiones reglamentarias (diez metros de ancho por veinte metros de largo en cuanto a medidas interiores). Las canchas tienen cierres acristalados de 2,50 metros de altura y pequeñas gradas.

Esta actuación fue financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. En total, para efectuar este proyecto se llevó a cabo una inversión de 780.000 euros.