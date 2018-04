«Nos reímos de nosotros mismos» Escena. Helena Golab, Txubio Fernández de Jáuregui y Begoña Krego, en la obra. / MARTA VIDANES La compañía Zanguango ofrece mañana 'Esto no me lo esperaba' en el Coliseo Cuatro figurantes de un espectáculo ponen en marcha «el reto de contar una historia sin sus protagonistas» FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 00:27

Se podrá ver algún sombrero mexicano, pero que nadie espere encontrar la biografía de Emiliano Zapata en la obra que llega mañana al Teatro Coliseo. La compañía alavesa Zanguango llega con un montaje que busca la carcajada y el buen humor. 'Esto no me lo esperaba' es el título de un trabajo que se estrenó en octubre del pasado año y que después de una docena de funciones aterriza en Eibar.

La función de mañana supone el regreso del teatro al Coliseo después de las recientes Jornadas de Teatro. En esta ocasión se ofrece una comedia de producción propia a cargo de una compañía que lleva 25 años de trayectoria. «Zanguango se caracteriza por buscar narrativas diferentes, y en este caso nos quisimos plantear el reto de contar una historia sin sus protagonistas» explica el director de la obra Miguel Muñoz Montoro.

Obra Esto no me lo esperaba. Intérpretes Txubio Fernández de Jáuregui, Miguel Garcés, Begoña Krego y Helena Golab. Director Miguel Muñoz Montoro. Cuándo Mañana viernes a las 20.30 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entrada 8 euros.

El punto de partida es la gira de un gran espectáculo sobre la vida de Emiliano Zapata, un montaje que queda abandonado por sus protagonistas y sus productores. En ese momento de batirse en retirada, un pequeño grupo de figurantes comete la osadía de querer continuar con la gira. «La verdadera historia está en las dificultades y problemas que tienen los figurantes de la obra que creen que sólo con sus acciones pueden sacar adelante el espectáculo» indica.

«Piensan ingenuamente que con su trabajo de figuración el espectáculo se puede salvar»

La vida y milagros de Emiliano Zapata pintan poco en 'Esto no me lo esperaba', ya que dentro del argumento igual podía haber aparecido ese personaje histórico o cualquier otro. Dos actores y dos actrices dan vida sobre el escenario a los figurantes del espectáculo que, sin actores ni músicos, ni cuerpo de baile, quieren seguir adelante. «Ellos piensan ingenuamente que con su trabajo de figuración, el espectáculo se puede salvar y se puede entender». El director señala la importancia de los personajes que presenta la obra. «Son unos figurantes que no tienen texto, que no hablan, que no dicen nada, que apenas aportan, que no cuentan para la historia, unos don nadie, desplazados, al margen de las decisiones que siempre se toman sin su opinión. Son figurantes que ven pasar la vida y la historia por su lado sin intervenir apenas. En resumen, como cualquier ciudadano» apunta el director, ahondando en la carga de ironía de la obra.

Figurantes al fondo

El montaje surgió del trabajo conjunto del grupo, una práctica habitual en el trabajo de la compañía Zanguango en el que el comportamiento humano es un buen punto de partida en la búsqueda del humor. 'Esto no me lo esperaba' es una reflexión irónica «sobre el papel de figurantes que ejercemos en nuestras propias vidas, figurantes al fondo del escenario». Eso hace que el público se identifique con los personajes, algo que han conseguido en las funciones celebradas hasta ahora. «Nos encontramos con unas respuestas muy positivas. La gente se lo pasa bien y comenta la locura tan divertida que es la obra» señala Miguel Muñoz Montoro.

Los cuatro intérpretes que suben mañana al escenario serán protagonistas de la obra dando la vida a figurantes. Ese contrasentido forma parte de un espectáculo que busca hacer disfrutar al público que busca comedia en el teatro. «Queremos pasarlo bien, nos reímos de nosotros mismos, de cómo somos los actores, queremos reírnos del teatro y queremos que el público se ría con nosotros» apunta el director. La respuesta a la propuesta de Zanguango viene del reconocimiento de esos personajes anónimos. «El público se ríe con ganas cuando se da cuenta de que también él es un figurante en la mayoría de las ocasiones».