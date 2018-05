Recursos económicos municipales para las cuantías necesarias Sábado, 12 mayo 2018, 00:22

El Ayuntamiento, sensible a la realidad socioeconómica del barrio de Txonta, destinará parte de la subvención (200.000 euros) a la creación de un Fondo de ayudas extraordinarias destinado a los vecinos que, por sus recursos económicos, no puedan hacer frente a la cuantía de las obras. De esta forma, se pretende evitar que, por tal motivo, los vecinos desistan de realizar la rehabilitación integral de sus viviendas. En este sentido, y siendo consciente de que la dotación al Fondo adicional de ayudas extraordinarias (200.000 euros) no será suficiente para cubrir las necesidades del barrio, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de aportar a dicho Fondo los recursos económicos municipales que sean necesarios para cubrir las cuantías necesarias.