UEU recupera un curso sobre Eibar en su oferta formativa de otoño Markeskua. UEU vive su mayor actividad en verano, pero en otoño acoge nuevos cursos. / MORQUECHO El palacio Markeskua acogerá seis cursos, así como las sesiones presenciales de otros siete que serán 'online' FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:31

El verano es la época fuerte para Udako Euskal Unibertsitatea. Es entonces cuando programa el mayor número de cursos siguiendo la filosofía que la vio nacer. Sin embargo desde que UEU tiene su sede académica en el palacio Markeskua de Eibar la oferta de formación a lo largo del año se ha confirmado como una realidad sólida. En unos días llegará el otoño y con él, una programación de trece cursos de distintas materias que no renuncian al compromiso de una formación de calidad, práctica y en euskera.

Los cursos de otoño de UEU arrancarán el 30 de septiembre y ofertan una variedad de temáticas. La mayoría se dirigen a sectores profesionales concretos pero también hay temas abiertos a toda la ciudadanía. En total se lanza una propuesta de 13 cursos de los cuales 7 se desarrollarán a través de internet. Estos cursos 'online' tienen en algunos casos sesiones presenciales que se celebrarán en el palacio Markeskua de Eibar.

Los cursos que se desarrollarán a través del aula virtual serán los siguientes: 'Adingabeak eta Internet: arriskuak eta nortasun digitala', 'Kolorezko zenbakiak. Matematika lantzen erregeleten bidez', 'Moodle-n irakaskuntza eraginkorra nola', 'Nola hezi genero-berdintasunean eskolaren eremuan', 'Norberaren PLEa osatuz: lan akademikoak eta talde-lanak errazteko baliabide teknologikoak', 'R software askearen erabilera Natur Zientzietako estatistikan' y Tribuaren berbak sekuentzia didaktikoak gelan erabiltzeko jarraibideak'. Este último tendrá como profesor al lingüista y presentador de televisión Kike Amonarriz.

Los 6 cursos restantes se desarrollarán en formato presencial y tendrán lugar en las instalaciones del palacio Markeskua. Serán los siguientes: 'Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: zure produktibitatea hobetzeko metodo eta tresnak', 'Galerak, heriotza eta dolua haurren hezkuntzan', 'Larreko eskolatik. Musika beste era batera irakasteko proposamena'. 'Prozedura feministak: ezagutza, ikerketa eta herrigintza', 'Arkitekturan, euskaraz? II. Topaketa' y 'Euskal paisaiak 2050: Eibarko erronkak aztertuz lurralde zabalerako aukerak sortzeko'.

Eibar, ejemplo extrapolable

El último de los cursos señalados se programó el pasado verano pero finalmente no se llegó a ofrecer. Por ese motivo se retoma ahora con el fin de atraer a distintos colectivos. 'Euskal paisaiak 2050: Eibarko erronkak aztertuz lurralde zabalerako aukerak sortzeko' (Paisajes vascos 2050: Creando oportunidades para todo el territorio desde el estudio de los retos de Eibar).

La arquitecta Arantzazu Luzarraga será una de las responsables de un curso que se celebrará en dos sábados, 11 y 18 de noviembre, en horario de 9.30 a 14.30 horas. «Una de las tres personas del equipo ya había hecho un curso de proyectos con el alumnado de Madrid en Eibar. Eso ya nos daba un acercamiento a todas estas edificaciones de usos mixtos que se han quedado vacías y que podrían albergar otros usos. Tenemos ese referente y realmente Eibar es un ejemplo bastante paradigmático del territorio abrupto que tenemos. Además, no es una ciudad pero tampoco es un pueblo porque tiene una escala importante, la industria tiene mucha importancia, y todo eso hizo que nos pareciera muy interesante celebrarlo ahí, como un ejemplo extrapolable a otros territorios» señalaba Luzarraga a DV acerca del curso.

'Euskal paisaiak 2050' no es un curso cerrado a un ámbito profesional. De hecho la responsable del curso indicaba que «nos haría mucha ilusión que los que se inscribieran no fueran solo arquitectos. Lo que vamos a hacer son unas plantillas, y en algunos casos van a tener que hacer unas pequeñas encuestas, hablar con la gente... Seguro que será interesante si hay un alumno de sociología o de geografía, o personas que ni siquiera sean del ámbito universitario, gente del pueblo que tenga una visión distinta. Todo eso sería muy enriquecedor, porque no se trata de hacer un proyecto de arquitectura. Nuestra profesión además no es algo aislado sino que necesita dar respuestas a la sociedad».

Descuentos para eibarreses

Con estos cursos UEU trata de ofrecer una respuesta a las demandas de la sociedad actual y profundizar en temas que han suscitado interés en anteriores convocatorias. Todos los detalles sobre inscripción, horarios y contenido de cada curso se pueden consultar a través de la web www.ueu.org, en el teléfono 943 821426 o en la sede de Markeskua en horario de 9.00 a 17.00 horas.

Igual que en convocatorias anteriores hay ayudas económicas a cargo de distintas instituciones. El Ayuntamiento de Eibar está entre ellas y ofrece una subvención del 50% del coste de la matrícula para aquellos alumnos que estén empadronados en la ciudad.