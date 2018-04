Los problemas de aparcamiento, la creación de empleo y la imagen de la ciudad, retos prioritarios del PNV Mendicute. / MORQUECHO «El tema de los estacionamientos es un asunto enquistado que se puede solucionar» A.E. EIBAR. Miércoles, 25 abril 2018, 00:14

El PNV se plantea como retos prioritarios de futuro «el aumento de las plazas de aparcamiento, la creación de más y mejor empleo, y mejorar la imagen de la ciudad», según ha dado a conocer el portavoz jeltzale, Josu Mendicute, en el Ayuntamiento, quien aboga por «la definición de un nuevo proyecto que incorpore a la juventud eibarresa para tomar el relevo en la gobernación municipal, con nuevas ideas para modernizar la ciudad y hacerla más habitable, con aparcamientos y parques y con más dinamismo económico». Mendicute apunta que en su oferta electoral para las elecciones locales del 2019, «resolver el problema de aparcamiento» es el primer gran reto. «He nacido en Eibar y he vivido siempre aquí. No he conocido nuestra ciudad sin problemas de aparcamiento y, si soy elegido alcalde, aspiro a poder terminar con este problema. Creo que es una cuestión enquistada, pero que se puede solucionar. Es en lo que nos vamos a esforzar», asegura. Así, el alcaldable nacionalista ha anunciado que próximamente desgranará sus propuestas para conseguir un Eibar sin problemas de aparcamiento. «Venimos desde hace tiempo manteniendo reuniones con agentes sociales y visitando barrios. Estamos trabajando propuestas para atender una necesidad, como es la del aparcamiento, que preocupa a una gran parte de la sociedad eibarresa», explica.

Así, y con el objetivo de aliviar este problema, el candidato a alcalde defiende la reutilización de espacios industriales en desuso, la construcción de más garajes en las nuevas construcciones de viviendas, así como parkings el altura, además de iniciativas para dar un uso a solares vacíos, y para que las personas con garaje en propiedad puedan compartirlo con personas que se desplazan a Eibar a trabajar.

Actividad económica

Otra de las líneas importantes del proyecto de futuro del PNV en Eibar se centra en el reposicionamiento de las actividades económicas en el nuevo escenario tecnológico, un Eibar mejor para vivir y trabajar que contemple la reactivación de la economía como uno de los pilares para un futuro mejor en términos de riqueza, justicia social y equidad. «Resolver el problema de aparcamiento será clave para aumentar el atractivo comercial de Eibar. El eje peatonal comercial desde Amaña hasta Barrena debe ser una realidad cuanto antes, con aceras anchas en las calles principales como Urkizu, Errebal, Bidebarrieta o Calbetón. Para eso, se deben derribar edificios ruinosos y los coches necesitan una alternativa de aparcamiento real».

También incide en las cuestiones de empleo. «Quiero más y mejor empleo. Mi prioridad es que la juventud eibarresa encuentre en nuestra ciudad un entorno atractivo para desarrollar su proyecto de vida. Con aparcamientos, con parques, y con empleo de calidad. Para eso, Eibar debe apostar, a futuro por generar más suelo industrial y desarrollar el Polo Tecnológico».

El tercer eje del programa incide en la mejora de la calidad de vida, con un Eibar más cómodo y atractivo. «Quiero a hacer de Eibar una ciudad mejor para vivir y trabajar. Eso significa no perder el tiempo buscando aparcamiento, tener buenas oportunidades laborales, ofrecer servicios públicos de calidad y disponer un entorno con mobiliario urbano en buenas condiciones, con calles más limpias, con jardines más cuidados, una ciudad limpia en definitiva; sin pintadas en las paredes, sin chicles ni heces de perros en las aceras, sin bolsas de basura fuera de los contenedores».