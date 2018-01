«Prima el humor, la acidez y la sensibilidad de Gloria Fuertes» Palabras. Mursego con 'Historia de Gloria (amor, humor y desamor)', poemas que tamizará con violonchelo y loop station. / FÉLIX MORQUECHO El Teatro Coliseo acoge este viernes a Mursego en una interpretación libre de la poesía de la autora madrileña fallecida hace 20 años FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Miércoles, 24 enero 2018, 00:18

El nombre de Gloria Fuertes retrotrae a muchos a su más tierna infancia, a programas de televisión en los que una poeta con voz ronca leía cuentos con rima para los más pequeños. Sin embargo, aquella mujer nacida hace 101 años no paró de escribir y lo hizo para lectores de todas las edades. Su obra no ha perdido vigencia y por eso Maite Arroitajauregi (Eibar, 1977) se propuso reivindicarla.

'Gloria Fuertesi ikasitako poemak' es el título de un espectáculo que puede llevar a dos engaños. Salvo algún guiño se desarrolla en castellano, la lengua en la que escribió la autora madrileña, y frente a lo que aún queda en el subconsciente de los niños de los años 70, es un trabajo que va enfocado al público adulto.

Espectáculo 'Gloria Fuertesi ikasitako poemak'. Intérprete Mursego. Cuándo Viernes, día 26, a las 20.30 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entrada 5 euros. Ya a la venta a través de los sistemas telemáticos de Kutxabank, o en taquilla desde una hora antes.

Mursego, que así se llama Arroitajauregi sobre el escenario, está acostumbrada a usar su violonchelo, un aparato llamado loop station y otros instrumentos para marcarse un estilo propio de hacer música. Pero no se queda ahí. Por eso en 2014 la llamaron desde el Koldo Mitxelena para un ciclo titulado Berrirakurtzen y ella no tuvo dudas sobre a quién releer. «En casa, de pequeña, teníamos libros de ella, nos contaban sus cuentos y sus poemas para niños. Luego pasó al olvido durante unos años, pero ya de mayor un amigo me regaló un libro y redescubrí a Gloria Fuertes, a esa poeta social, diferente a lo que había identificado hasta entonces con ella». Así fue como puso de pie una propuesta escénica de una hora de duración que en los últimos años ha pasado por Vitoria, Bilbao y Arrasate, antes de aterrizar en su localidad natal.

«Trabajo sobre poemas, los leo, los recito, los 'loopeo', hago juegos con las palabras»«Fantaseo con la idea de que las libertades que me he tomado con sus poemas le gustarían»

El trabajo de Mursego va más allá de una lectura. «Trabajo sobre los poemas, los leo, los recito, los 'loopeo', hago juegos con las palabras... Algunos los he convertido en canciones y en otros construyo piezas con la base del poema». Lo que busca es una interpretación distinta de los poemas de la escritora madrileña, «no de su sentido sino de las palabras».

Lo libre de su interpretación hace que en un momento pueda sonar una canción de Negu Gorriak y en otro, de un pequeño poema como «por La Mancha Sancho se aquijota y Quijote se ensancha» se llegue a la banda sonora de los dibujos animados del hidalgo caballero. «Me voy del poema y vuelvo al poema».

'Gloria Fuertesi ikasitako poemak' no es sino una interpretación libre de la literatura de Gloria Fuertes, una mujer que falleció en el año 1998. «Quiero fantasear con la idea de que las libertades que me he tomado para interpretar sus poemas le gustarían. He intentado respetar su estilo y reivindicarla» señala Arroitajauregi.

«Superactual»

La antología 'Historia de Gloria (amor, humor y desamor)' recoge buena parte de los poemas que Maite Arroitajauregi utiliza en este espectáculo. «Es el poemario para adultos, con temas que van sobre la vida en general, el amor, temas de denuncia y poemas sociales. Prima el humor, la acidez y la sensibilidad que le caracterizaba». El hecho de que a finales de 2018 se vayan a cumplir 20 años de la muerte de Gloria Fuertes no resta vigencia a su obra. «Es superactual» remarca Mursego. «Hay temas universales como el amor, la vida y la muerte, las preocupaciones de cada persona, pero sobre todo los poemas más sociales, con tintes reivindicativos, me resultan muy, muy actuales. Yo creo que es así porque lo buena que era escogiendo las palabras».

Los instrumentos musicales y «cachivaches» que utiliza la eibarresa sirven para colocar la obra de la poeta madrileña en un nuevo decorado. Sin embargo se trata de no enmascarar las palabras. «Ocurre que el lenguaje que usa es tan cercano que llega enseguida. Dice las cosas como son, 'critico lo malo, denuncio lo peor, esto no es poesía lo siento' esto lo dice ella» recuerda.

En los últimos años Maite Arroitajauregi ha estado enfrascada en distintas iniciativas. Además de la docencia musical desarrolló el disco '100% Oion', un proyecto de convivencia en la localidad alavesa que ha alternado con las actuaciones de Mursego, que lanzó su tercer disco en 2013.

En el caso de la actuación que llega este viernes a Eibar se trata de una propuesta especial. «Como me gusta tanto, y como en muchas cosas me siento identificada es un gusto hacer este espectáculo» reconoce. Sin embargo, 'Gloria Fuertesi ikasitako poemak' no es un montaje que llegue con frecuencia a los escenarios por lo que cada función es una ocasión especial.