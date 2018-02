«El presupuesto saldrá adelante con 15 de los 21 votos» Sábado, 3 febrero 2018, 00:55

El alcalde también centró su valoración en las negociaciones para la aprobación del presupuesto municipal «que saldrá adelante con el apoyo de 15 de los 21 concejales», gracias al acuerdo alcanzado con el PNV, «aunque las lecturas que se hacen son divergentes». De los Toyos apreció que «el reflejo de la modificación del borrador del presupuesto, propuesto por el PSE, se cifraba en 995.000 euros, de los cuales 135.ooo son enmiendas presentadas de nuestro grupo, con lo que se quedan en 860.000, mientras que las enmiendas novedosas del PNV se cifran en 267.000 euros. Esto hace que casi el restante, 600.000 euros, son emiendas transaccionadas y de ahí está el valor del acuerdo, fruto de las negociaciones finalizadas. Los acuerdos son éxito de dos partes». Ante ello, esperaba el alcalde aprobar el presupuesto para la tercera semana de febrero. «El acuerdo es bueno para la ciudad, en desarrollo económico y en otros muchos aspectos. Además ofrece mucha solidez», dijo.

En cuanto al resto de grupos, con EH Bildu no hubo acuerdo «porque no es razonable solicitar cuatro millones para hacer una Escuela Taller para la que que no tenemos competencia, un Ekocenter que es competencia mancomunada, bidegorris o trasladar el Museo sin un estudio previo». Y, sobre la falta de sintonía con Irabazi justificaba el propuesto albergue de transeúntes, que «compete a toda la comarca».