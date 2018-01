Precio general de 20 euros al año, con varios descuentos Viernes, 5 enero 2018, 00:37

La tarifa general para los solicitantes de la tarjeta 'Coliseoaren laguna' está abierta a cualquier persona interesada, ya sea de Eibar o no, y tiene un precio de 20 euros. Esta cantidad da acceso al uso de la tarjeta y a los descuentos que ella permite durante un año. El único documento a aportar es una fotografía de carnet en color, pero quienes ya tengan la tarjeta de 2017 y no presenten cambios sustanciales no necesitarán aportar la foto. Las bases de 'Coliseoaren laguna' establecen unos precios especiales para diversos colectivos. Las personas empadronadas en Eibar que tengan más de 64 o menos de 30 años de edad pagarán 15 euros por la tarjeta anual. Otras condiciones son las que permiten obtener la tarjeta sin coste, en los casos de personas empadronadas en la ciudad que se encuentren en situación de desempleo, beneficiarios de subsidios por falta de recursos como la RGI y la AGI, o menores de 30 años cuyos progenitores estén en paro. En estos casos es obligatoria la presentación de la documentación que acredita estas situaciones a la hora de presentar la solicitud.