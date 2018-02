Portalea presenta este viernes la mirada de José Ibarrola al Quatrocento Autor. José Ibarrola ante una de sus obras ayer, durante el montaje de la exposición en Eibar. / MORQUECHO La exposición 'Cuestión de tiempo' ocupará la totalidad de la sala de exposiciones Pintura y escultura completan una amplia revisión de obras del siglo XV desde la perspectiva de un autor contemporáneo FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 8 febrero 2018, 12:59

La casa de cultura Portalea se prepara para abrir al público una de las muestras destacadas del año. Es una de las pocas que ocupará la totalidad de la sala de exposiciones y lo hará con una mirada al Quattrocento hecha desde el siglo XXI. El bilbaíno José Ibarrola presenta una serie de trabajos en pintura y escultura que suponen su punto de vista particular sobre obras concretas de un periodo destacado de la historia del arte.

La exposición se encuentra en plena fase de montaje y se inaugura este viernes, a las 19.00 horas. A partir de ahí permanecerá abierta al público hasta el 4 de marzo, y se podrá visitar en horario de 18.30 a 20.30 horas a diario, a excepción de los lunes.

Expo Cuestión de tiempo. Autor José Ibarrola (Bilbao, 1955). Inauguración Viernes, a las 19.00 horas. Lugar Casa de cultura Portalea. Horario De las 18.30 a 20.30 horas, hasta el 4 de marzo.

La producción actual y las obras del Renacimiento tienen una conexión en el proyecto que presenta José Ibarrola en Eibar. Este trabajo se pudo ver en 2016 en la sala Rekalde de Bilbao y ahora llega a Portalea con algún cambio, con la entrada de unas obras y la salida de otras. Sin embargo el contenido de la muestra es una selección de pinturas y esculturas que hacen una revisión del arte del Quattrocento. Las obras de pintores tan reconocidos como Botticelli o Leonardo Da Vinci ha sido trasladadas al siglo XXI en una aproximación que el autor señala como «respetuosa y crítica».

«En este proyecto me he centrado en un periodo de una riqueza cultural apabullante»

José Ibarrola se acercaba ayer a Eibar para participar en el montaje de la exposición y señalaba haber llegado a la obra de los artistas del Quattrocento «con mucha humildad y sobre todo con un deseo de entenderlos y querer mirarlos desde la contemporaneidad». El artista bilbaíno destaca la experiencia estética que existe en las obras del Renacimiento, algo que va cambiando con el tiempo. «El público es el último artífice de la obra de arte, de alguna manera es el que la lee. Hay que tener en cuenta que el público de hoy no tiene nada que ver con el público del Quattrocento. Por eso hoy en día leemos esa obra de una manera muy diferente a cómo lo hacían en aquella época» señala.

El juego que propone Ibarrola ha encontrado conexión con el público en las anteriores veces en las que se ha mostrado. Su sustitución de figuras humanas por texturas materiales y objetos, y sus esculturas realizadas en muchas ocasiones con materiales encontrados y reutilizados conforman un proyecto que encuentra uno de sus objetivos en el disfrute del público. Además, su obra supone una reivindicación de técnicas con siglos de recorrido como la pintura y la escultura. «Practico lo que hizo el Renacimiento, mirar a los griegos, mirar atrás para poder dar pasos hacia delante».

Sin prescindir del público

El público que se acerque en las próximas semanas a Portalea tendrá ocasión de reconocer cuadros tan conocidos como 'El nacimiento de Venus' de Botticelli o 'El descendimiento' de Van der Weyden. «En este proyecto me he centrado en un periodo de una riqueza cultural apabullante, de una transformación fundamental en el mundo del arte, como podría haber sido el siglo XX, y a partir de esa reflexión quiero proponer una experiencia estética. Es lo que me sigue interesando porque no creo que el arte pueda prescindir del público» invita el autor.