«Ponemos el alma en contar historias que creemos que son importantes» Escena. Una niña, su madre y un piano, tres de los ejes que pone sobre el escenario la obra que llega a Eibar el sábado. / PIO ORTIZ DE PINEDO El Teatro Coliseo acoge este sábado 'Izar', un trabajo abierto a público de todas las edades, del soraluzetarra Jokin Oregi

La compañía Marie de Jongh dió un salto adelante con 'Amour', un montaje que ya pasó por Eibar en 2016 y que se llevó el Premio Max al mejor espectáculo familiar del pasado año. El camino abierto entonces continúa con 'Izar', una obra que puede tener similitudes en lo estético, pero es completamente diferente en el fondo. «Hacemos teatro infantil para adultos y teatro de adultos para niños», abre las puertas Jokin Oregi.

'Izar' es una obra de producción propia, escrita y dirigida por un autor de Soraluze que ha encontrado el marco perfecto para su trabajo en la compañía Marie de Jongh. Desde allí apuesta por un teatro en el que no utiliza la palabra, pero que sigue a rajatabla el objetivo de narrar historias. «Es muy importante tener algo que contar. Que utilicemos máscaras o no es una cuestión de técnica, pero ponemos el alma en contar historias que creemos que son importantes, que enriquecen a quienes vienen a ver nuestros espectáculos» apunta Oregi. 'Izar' es una historia de superación en la que una niña destinada a ser una gran pianista pierde a su madre. «Yo quería situar a una niña o un niño en ese trance, y ver las capacidades que tienen los niños de superar estas situaciones. Esta pequeña va a tener que hacer un viaje a la madurez de forma acelerada» avanza. Por eso el director reconoce que las historias que cuenta Marie de Jongh pueden poner a veces en un brete a sus espectadores, nada que no se repita en tantos cuentos clásicos. «Queremos contar historias que dejen un poso, que nos conmuevan».

Obra Izar. Intérpretes Anduriña Zurutuza, Javier Renobales, Ana Meabe y Ana Martínez. Autor y director Jokin Oregi. Cuándo y dónde Sábado día 3 a las 17.00 horas en el Teatro Coliseo. Entrada 5 euros.

El hecho de no utilizar la palabra no evita que las historias de la compañía puedan llegar a todo tipo de espectadores. «Nosotros decimos que va dirigido a un público a partir de 7 años, pero hoy en Versalles hemos tenido a niños de 6 años que han estado encantados. Ha funcionado de maravilla con niños más pequeños de lo que nosotros creíamos» señala. La obra es una coproducción con Teatro Social Antzokia de Basauri, Donostia Kultura y Théâtre Montansier de Versailles, y precisamente de allí será desde donde la obra viaje al Coliseo eibarrés.

Un elemento que está presente en la estética de la obra es la máscara, un recurso que sirve para transformar a una actriz o a un actor de forma radical. «La máscara nos da esa opción, de repente a un adulto lo conviertes en un niño y la máscara te da una posibilidad mágica. Nosotros no tenemos edad para ponernos coloretes y coletas, que además queda muy cutre».

Hacer crecer al espectador

La compañía Marie de Jongh cumple una década de trayectoria en la que 'Amour' marcó un salto de calidad. Prácticamente el mismo equipo de actores y actrices participa en el nuevo montaje. «'Amour' ha sido una experiencia muy reconfortante que nos ha unido» reconoce Jokin Oregi sin caer en la autocomplacencia. «A partir de ahí intentamos hacer siempre espectáculos mejores. Dimos un salto de calidad en 'Amour' y pretendemos seguir por esa línea y mejorar». En la filosofía de la compañía es importante la apuesta por contar historias propias en favor de un lenguaje teatral contemporáneo, con unos espectáculos capaces de llegar a espectadores de todas las edades.

'Izar' se estrenó a finales del pasado año y con apenas unas semanas de andadura se presentará en Eibar. «Hemos recibido unas críticas muy buenas y toda la gente que la ha visto reconoce la buena factura de la obra. Estamos muy contentos porque tenemos ya muchas funciones programadas, una gira bastante completa, y eso te da impulso». La obra ya ha sido seleccionada para acudir al festival Feten el próximo mes, pero antes desplegará su universo ante el público del Coliseo. «Van a ver una historia poderosa que nos hace crecer, que no solo hace crecer a la niña sino también a los espectadores». Palabra del director, Jokin Oregi.