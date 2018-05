El Pleno aprueba que los problemas de aparcamiento se debatan en la comisión de Tráfico A.E. EIBAR. Jueves, 31 mayo 2018, 00:30

El Pleno del Ayuntamiento ha acordado abordar la problemática del aparcamiento local en el seno de la comisión de Tráfico. En base a una moción presentada por EH Bildu se planteó la posibilidad de estudiar las alternativas de aparcamiento existentes en el Plan de Movilidad en el seno de la comisión de Tráfico. La propuesta de EH Bildu salió adelante con los votos favorables de EH Bildu y el PSE, la abstención del PNV y el voto en contra de Irabazi. En base al acuerdo alcanzado en el Pleno durante los próximos tres meses se estudiarán las diferentes opciones de aparcamiento recogidas en el Plan de Movilidad en el seno de dicha comisión de Tráfico. Dentro del debate plenario, EH Bildu rechazó la propuesta del PSE para la construcción de un parking en Ardantza y priorizó seguir las acciones concretadas en el Plan de Movilidad de Eibar. Desde la coalición abertzale, Igone Lamarain, consideró «una tremenda metedura de pata 'la venta' por parte del PSE de la construcción de un parking en Ardantza, sin ni siquiera disponer de un proyecto, ni un presupuesto detallado, ni un acuerdo presupuestario necesario con otra formación de la oposición». Para EH Bildu, «los proyectos, tanto los de aparcamientos como cualquier otro con suficiente enjundia, se deberían ejecutar y anunciar, después de realizarse una reflexión conjunta entre todos los grupos y con el máximo acuerdo posible».

El parking de Ardanza

Desde las filas del PSE,el alcalde, Miguel de los Toyos, indicó que «pensamos seguir apoyando la construcción de un parking en Ardanza, para lo que encargaremos un anteproyecto en el 2019. EH Bildu no nos puede decir que no hagamos este tema. Se plantea un albergue de transeúntes y ni siquera se ha planteado este tema a los vecinos de Ipurua».

Por ello, desde las filas socialistas se indicó que «será el Ayuntamiento quien decida este proyecto en base a la dotación presupuestaria que se establezca». El PSE recordó que «los vecinos de la Estación demandaron al Ayuntamiento por la construcción de la variante y aprobamos ese proyecto, pese a la oposición ». Los socialistas dijeron que «este debate hay que ponerlo sobre la mesa en base a un trabajo urbanístico, y después decidirán los grupos en base a la dotación presupuestaria».

Por su parte, Josu Mendicute, del PNV, planteó en la sesión que «todas estas cuestiones se deben de estudiar en el seno del Plan Movilidad y llegar a un acuerdo integral, y con los vecinos», al tiempo que solicitó conocer «la situación de las áreas de garaje vacías. Sabemos que se cuentan con estacionamientos sin ocupación».

María Jesús Agirre, de Irabazi, apuntó que «me sorprendió mucho esta idea, una vez que lo primero que se hizo fue presentarlo a la Prensa y en Facebook, cuando los vecinos están en contra de ello por privarles de una zona verde».

Y desde EH Bildu se dijo que «el PSE ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, además de intentar engañar a la opinión pública con una foto del espacio erróneo. Existen muy pocas zonas verdes en Eibar y eran conocedores de que si acompañaban su noticia con la foto correcta sería una noticia impopular. Su intención de construcción de un parking en la zona verde de Ardantza no ha tardado en provocar malestar en gran parte de los vecinos. Se les llena la boca con participación y transparencia, pero no han tenido la deferencia de consultar al vecindario su adhesión o no al proyecto». EH Bildu recordó que «esa parcela municipal se trata de una zona comodín para el PSE, ya que a falta de ideas, cada cierto tiempo sueltan un globo sonda para la zona. Hace unos años, la propuesta socialista era trasladar la estación de buses a Ardantza y la 'venta' se hizo mediante un fotomontaje donde no cabían los autobuses».