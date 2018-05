La plaza de Unzaga acogerá toros embolados en los 'Sanjuanes' Unzaga. La plaza suele acoger la suelta de toritos para la chavalería por San Fermín. / FÉLIX MORQUECHO Los grupos de la oposición, molestos por la decisión unilateral del PSE | El año pasado se dejó de celebrar este espectáculo al no ser viable su programación en la plaza de toros FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 19 mayo 2018, 00:11

El programa de fiestas de San Juan no sufre grandes modificaciones de año a año. Las citas más tradicionales se mantienen, y varían las formaciones participantes en actuaciones de música y teatro. Sin embargo, de cara a la edición que llega en poco más de un mes se recuperan los toros embolados, aunque en un escenario distinto al habitual. La plaza de Unzaga acogerá dos sueltas de vaquillas en las mañanas del sábado 23 y el domingo 24 de junio.

La decisión se ha encontrado con la sorpresa de los grupos de la oposición municipal, que se han mostrado molestos después de que el año pasado se acordase no programar la suelta de toros embolados. La decisión tomada desde el Gobierno Municipal por el PSE responde a «una petición por parte de jóvenes. El año pasado se sacaron unos toritos con ruedas y recibimos quejas, señalando que era una atracción para niños» apunta el concejal de Cultura, Patxi Lejardi.

Para el próximo lunes está prevista una reunión con los responsables de la ganadería Marqués de Saka, de Lastur. «Queremos que sea un ganado pequeño, algo con la máxima seguridad y que dé un toque festivo, un aliciente al cierre de una noche de celebración», explica Lejardi. La plaza de toros se encuentra habilitada desde 2016 como zona deportiva. Esa circunstancia hacía inviable la programación de toros embolados en ese recinto, motivo que ha llevado a programar el acto en Unzaga. «Igual que se hace en otros pueblos de nuestro alrededor queremos ofrecer una fiesta que no consideramos que sea un maltrato animal» indica Lejardi.

A espaldas del resto

La decisión de incluir la suelta de toros embolados en el programa de las próximas fiestas de San Juan cogió por sorpresa a los grupos políticos de la oposición municipal. Las reacciones parten principalmente de la decisión adoptada en 2017 de retirar este tipo de espectáculos por orden de Alcaldía, con el consenso de todos los grupos políticos. «Pero en 2018, nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando en la misma Comisión de Cultura, al repasar el borrador de la programación de Sanjuanes, vemos que de nuevo se incluyen los embolados. Esta vez, la decisión ha sido tomada unilateralmente por el PSE y a espaldas del resto de grupos de la oposición» señala Gorka Errasti de EH Bildu, que critica la «falta de criterio político del PSE».

EH Bildu emplaza la decisión sobre incluir este tipo de festejo o no a la ciudadanía. «Llevamos tiempo reclamando una Mesa de la Cultura donde participen todos los agentes culturales de la ciudad, pero el PSE no da ningún paso para su creación. Por eso, hemos decidido reclamar una reflexión participativa ciudadana sobre fiestas locales. Que la ciudadanía eibarresa pueda aportar sugerencias, aspectos de mejora, aspectos a mantener, críticas... en definitiva, reflexionar sobre las programaciones de las distintas fiestas locales. Pero el PSE se niega en redondo» señalan.

«Sorprendidos y molestos» es la reacción desde el grupo municipal del PNV. Eva Juez destaca la «nula información en la Comisión de Cultura. Nos encontramos con la decisión tomada, sin ninguna valoración previa. Después de la retirada de los embolados en 2017, ahora se nos presenta el borrador de fiestas de San Juan incluyendo toros embolados. La Comisión de Cultura está para tratar este tipo de asuntos pero esta decisión no ha pasado por ella» critica.

El partido nacionalista no ve justificada la recuperación de los toros embolados por los argumentos esgrimidos desde el equipo de gobierno. «Cuando hemos pedido explicaciones nos dicen que unos jóvenes lo han solicitado. No sabemos cuántos, no tenemos información para valorar la conveniencia o no de programar esta actividad, falta transparencia». Desde el PNV también se apunta la necesidad de un análisis sobre la programación festiva, especialmente en lo que atañe a los jóvenes. «Necesitamos información para tomar este tipo de decisiones y para ello es necesario hacer una reflexión y darle una vuelta a todo el programa. Hay actos tradicionales como la tamborrada o la hoguera de San Juan que no se pueden perder, pero tenemos que escuchar qué novedades puede aportar la gente joven».

«Rotundamente en contra»

La edil de Irabazi María Jesús Aguirre, del partido ecologista Equo, tildó de «falta de respeto» la inclusión de un espectáculo de toros embolados en el programa de fiestas. «No vamos a aceptar de ningún modo que se programe algo así, estamos rotundamente en contra» señaló. Desde un punto de vista contrario al mostrado por el equipo de gobierno, Aguirre denunció el sufrimiento animal en este tipo de sueltas, «no es lo mismo que el trabajo en un caserío, es una situación que estos animales no tienen por qué soportar» señaló.