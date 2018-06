El PP pide que se reconsidere el lavadero de bicicletas A.E. EIBAR. Domingo, 10 junio 2018, 00:47

El portavoz del Partido Popular de Eibar, Francisco Javier Núñez, ha pedido al Ayuntamiento que «reconsidere su decisión de habilitar un lavadero de bicicletas en el pequeño parque que existe actualmente encima de la fuente de Ubitxa, eliminando para ello algunos de los bancos que hay y que, cuando el tiempo acompaña, son muy utilizados no sólo por los vecinos sino también por muchos viandantes que paran a tomarse un descanso». Núñez considera que «en primer lugar el Ayuntamiento debería haber consultado con los propios vecinos su decisión de eliminar algunos de los bancos existentes para instalar el lavadero, pero una vez más, las cosas se hacen porque sí algo que desde el PP no compartimos, más, presumiendo que los adalides del diálogo y la información no respetan con sus hechos la opinión de los vecinos y, en algunos casos, les importa poco». Según Nuñez, «los vecinos de Ubitxa se han enterado de las intenciones municipales cuando observaron cómo se preparaban las condiciones para habilitar este lavadero, para lo que han ofrecido una alternativa a este proyecto a tan solo 500 metros del propuesto».