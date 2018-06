El PNV pide explicaciones al gobierno municipal por el gasto de una cena Eibar, Jaca y Sahagún, confraternizaron por ser los primeros municipios republicanos. / FÉLIX MORQUECHO Acudieron, entre otros, los alcaldes de Jaca, Sahagún y Eibar y costó 352 euros A.E. EIBAR. Jueves, 7 junio 2018, 00:15

El grupo municipal Eibarko EAJ-PNV ha pedido explicaciones públicas al actual gobierno municipal socialista por un convite de 10 personas en un conocido restaurante de Eibar y una noche de hotel en Jaca. La factura de la comida realizada asciende a 320 euros, un total de 32 euros por persona.

El banquete se produjo el 13 de abril, tras recibir a los alcaldes de Jaca y Sahagún en el Ayuntamiento, un día antes de que el PSE conmemorara en una celebración, a la que ambos alcaldes estaban invitados, el aniversario de la República española. Desde el PNV consideran que sería un buen ejercicio de transparencia que se aclarara qué personas formaron la comitiva, con qué criterio se decidió que esa cena debía ser un gasto público y qué objetivo tenía el festín.

Por su parte, desde las filas del PSE señalan que «los concejales de los grupos de la oposición fueron invitados por la Alcaldía por escrito y con la suficiente antelación al acto institucional aunque, por motivos que desconocemos, no se recibió respuesta alguna a la invitación y por lo tanto no entraremos a valorar los motivos de su no asistencia».

Diez personas

Igualmente, los socialistas expresan que «tras la visita al propio Ayuntamiento, los tres alcaldes, junto con el resto de personas que asistieron al acto institucional, se desplazaron al Museo de la Industria Armera, uno de los espacios más representativos e importantes de la historia industrial eibarresa, y finalizada ésta, 10 personas, entre las que se encontraban los propios alcaldes y varios tenientes de alcalde, fueron, efectivamente, a cenar al restaurante Artola, en el que cenaron 10 menús de 32 euros cada uno, ascendiendo la factura total, incluyendo el 10% de IVA, a 352 euros. Consideramos que, formando como formó parte de un acto institucional, está plenamente justificado que dicha factura se sufrague desde la partida de gastos de protocolo incluida en el Presupuesto Municipal, partida que, por cierto, nunca ha sido objeto de enmienda por parte del PNV». Por estos motivos, los socialistas alegan que «habida cuenta de que el PNV era perfecto conocedor de la celebración del mencionado acto institucional, porque fue invitado a participar y porque éste fue anunciado en la página web municipal, y que tanto la concejal de Hacienda, Ana Telleria, en Comisión, como el alcalde, en el Pleno, respondieron a las preguntas realizadas por la vocal del PNV en la Comisión de Hacienda y el portavoz del PNV en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno no entiende por qué el PNV traslada este tema al exterior y lo hace, además, y como lamentablemente ya se ha convertido en habitual en sus comunicaciones a la ciudadanía, con medias verdades, mentiras conscientes, acusaciones veladas y continuas manipulaciones. Reprobamos esta manera de ejercer la oposición que tiene el PNV a nivel local, porque en política no todo vale».

En Jaca

De la misma manera, desde las filas del PNV también se pregunta sobre una noche de hotel pagada a un concejal y a su mujer. Desde esta formación creen que sería bueno aclarar con qué objetivo se sufragó el viaje a Jaca y qué reversión espera tener tras su estancia municipal en La Jacetania.

Desde el PNV no se han hecho valoraciones sobre estos gastos y, de momento, se han limitado a pedir explicaciones en la Comisión de Hacienda y en el Pleno Municipal. Sin embargo, desde las filas del PSE inciden en que «el alcalde de Jaca invitó al alcalde de Eibar a participar los días 3 y 4 de mayo en los actos organizados por el Ayuntamiento de Jaca para conmemorar la Batalla de la Victoria, fecha muy señalada no solo para los jacetanos, sino para todos los aragoneses». Por cuestiones de agenda, el alcalde de Eibar no pudo acudir, y delegó la representación del Ayuntamiento en su primer teniente de alcalde, Alberto Albístegui, «quien tuvo que desplazarse de víspera a Jaca dado que el programa de actos comenzó con una cena protocolaria el día 3, a la que asistieron autoridades de toda la Comunidad Aragonesa y se prolongaron hasta media tarde del día 4 de mayo», señalan desde el PSE.