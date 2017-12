EGI pide que se dedique una parte de los presupuestos participativos a los jóvenes Componentes de EGI piden una parte de los presupuestos participativos para los jóvenes. De los 800.000 euros previstos a proyectos, solicitan 100.000 para este colectivo A.E. EIBAR. Martes, 12 diciembre 2017, 00:14

EGI, las juventudes del PNV, solicita que los presupuestos participativos a los que podrán optar los vecinos en su elaboración reserven 100.000 euros para llevar a cabo proyectos para los jóvenes de la localidad. EGI ha hecho una valoración sobre los presupuestos participativos dirigidos a los diferentes barrios.

En palabras de los jóvenes jeltzales «siempre es positivo ofrecer la oportunidad de participar a la ciudadanía, pero la clave, a menudo, está en la manera en que esta es canalizada». En ese sentido, no ven con buenos ojos el modo con el que se pretende llevar a cabo el proceso: «Creemos que el planteamiento para poner en marcha los presupuestos participativos es confuso. Pensamos que la diferenciación por barrios no es del todo adecuada y mucho menos que no se contemplen canales para recoger la opinión de la juventud», señalan los miembros de EGI.

En consecuencia, EGI de Eibar exige «al Gobierno Municipal que diferencie en dos procesos los presupuestos participativos: el general y el dirigido a la juventud. De los 800.000 euros que se van a poner a disposición de la ciudadanía, creemos que sería adecuado reservar 100.000 euros para el proceso de los jóvenes. Si el Ayuntamiento no es capaz de responder a las necesidades de la juventud, al menos que ofrezca medios para que los jóvenes puedan compartir, debatir y hacer realidad sus ideas», finalizan los miembros de EGI.

En esta dirección, los presupuestos participativos, organizados por núcleos de población diferenciados, «impiden directamente que se puedan plantear proyectos de ciudad, y además podría provocar que las reuniones anuales que el alcalde realiza barrio a barrio pierdan su razón de ser», indican.

En cuanto al objetivo de los presupuestos afirman que «unos presupuestos participativos no son para arreglar una baldosa suelta o para poner un banco en un determinado sitio de mi barrio; este proceso debe servir para posibilitar, de la mano de sus ciudadanos, proyectos de calado que ayuden a hacer frente a los retos que tiene Eibar», explica Iker Laka, secretario de EGI Eibar.

Los egikides eibarreses subrayan que el planteamiento del Gobierno Municipal no está alineado con las directrices del Plan Estratégico de Eibar. «Por un lado, el criterio de repartir el dinero por núcleos de población no considera el desequilibrio entre los barrios del este y del oeste y, por otro lado, no se presenta ningún medio que contribuya a equilibrar las políticas de juventud respecto a las de personas mayores. Está claro que la juventud no es el electorado fuerte del PSOE, cosa que saben bien en la Casa del Pueblo. De ahí su falta de interés», lamentan.

Ante todo ello, EGI quiere aclarar que «la sensibilidad del PSOE respecto a la juventud es mínima, y prueba de ello es que la oposición tenga andar siempre instigándolo para que adopte medidas a favor de este colectivo. El Plan de Juventud, por ejemplo, lleva dos años caducado y no ha sido evaluado; tampoco se ha redactado uno nuevo», han recordado.

Asimismo, se expone que en el Pleno de octubre «el PNV solicitó que los jóvenes fueran tenidos en cuenta en los presupuestos participativos; los socialistas argumentaron que no veían correcto hacer una discriminación para un grupo concreto. Declaraciones como esta reflejan la falta de voluntad del Gobierno Municipal», según los jóvenes nacionalistas, ya que exponen que «el Plan Estratégico y el Ayuntamiento de Irun, gobernado por los socialistas, abogan por esta discriminación positiva».