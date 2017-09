El PNV pide al alcalde que no ponga en riesgo el desarrollo de Erisono Eduardo Zubiaurre, segundo por la izquierda, es presidente de la Junta Municipal del PNV . / MORQUECHO Califica de «rastrera» su actitud «alimentando sus necesidades propagandísticas con el esfuerzo de otros agentes» como la Spri A.E. EIBAR. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:19

El presidente de la Junta Municipal del PNV en Eibar, Eduardo Zubiaurre, ha reprochado al gobierno municipal socialista su «papel de actor secundario» en materia de desarrollo económico.

El burukide jeltzale señala que la propuesta para desarrollar Erisono por parte de la SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial dependiente del Gobierno Vasco, dirigida por el eibarrés Alex Arriola, ha sido apropiada por el PSE «de la forma más rastrera», por lo que ha recriminado que el Ayuntamiento «pretenda alimentar sus necesidades propagandísticas con el esfuerzo de otros agentes».

La propuesta de desarrollar Erisono fue presentada por responsables de la SPRI hace escasas semanas al alcalde, Miguel de los Toyos, en un intento de implicar al Ayuntamiento en la promoción industrial dentro del ámbito que le compete a la institución municipal. La sorpresa ha sido mayúscula en las filas jeltzales, que eran conocedores de este encuentro, cuando el primer edil eibarrés ha salido a los medios de comunicación reclamando a la SPRI que desarrolle Erisono. «Es una falta de respeto institucional. Trata de patrimonializar proyectos en los que está siendo un convidado de piedra», indican desde el PNV, a la vez que muestran su preocupación «porque este tipo de actitudes ponen en riesgo la culminación exitosa de los proyectos».

Cumplir el Plan Estratégico

Desde la formación jeltzale advierten de que «no es deseable frivolizar con proyectos de estas dimensiones, creando expectativas a la opinión pública cuando se está dando inicio a los trabajos de estudio por parte de la SPRI».

En ese contexto, Eduardo Zubiaurre ha advertido de que «el Ayuntamiento tiene que ser un agente activo, y no un actor secundario» en el impulso de la industria, por lo que ha pedido a los socialistas «que se pongan a trabajar y lo hagan desde un mínimo respeto institucional, porque abrir frentes contra entidades como la SPRI no traerá ningún beneficio a Eibar». Según Zubiaurre, «la creación de más y mejor empleo no vendrá a Eibar de la mano de un supermercado ni de una oficina de turismo, sino del desarrollo de proyectos como el Centro de Fabricación Avanzada y, en ese ámbito, el Ayuntamiento es un mero convidado de piedra. Mejor haría en poner en marcha de una vez el Plan Estratégico elaborado por LKS y entregado en el Ayuntamiento en 2015, y de ese modo comenzar a cumplir con su cometido de convertirse en un agente proactivo en la regeneración económica de Eibar».

Por todo ello, Zubiaurre ha censurado duramente la actitud de los socialistas y les ha reclamado «que no abusen de la lealtad de EAJ-PNV y de las personas que EAJ-PNV pone en responsabilidades de gestión», porque «no juega con una sigla de un partido político, sino con el futuro de Eibar y de los eibarreses y eibarresas, por lo que no hay lugar para frivolizaciones»

Informe sobre necesidades

El presidente de los jeltzales eibarreses también ha recordado que el informe al que hacen alusión los socialistas, que recoge las necesidades de las empresas de Eibar, y elaborado por Debegesa, fue una iniciativa de EAJ-PNV. «Nuestro grupo municipal tuvo que hacer muchísimo trabajo pedagógico para hacer entender al PSE que el Ayuntamiento necesitaba documentar las perspectivas de crecimiento de nuestras empresas, porque es el Ayuntamiento el que debe iniciar la creación de suelo industrial, y los responsables políticos municipales no entendían la petición del PNV».

El informe recoge «necesidades tan básicas como la mejora de la iluminación y confirma lo que ya sabíamos: que el Ayuntamiento no se había puesto nunca antes en contacto con muchas de ellas».

El informe prospectivo de necesidades de suelo de la industria eibarresa fue encargado por el Ayuntamiento, como resultado de una enmienda de EAJ-PNV al presupuesto municipal de 2016. «Sin las enmiendas de EAJ-PNV el departamento de desarrollo económico del Ayuntamiento no tendría titulares con los que lucirse», ha zanjado el jeltzale, para concluir que «Eibar necesita un nuevo liderazgo que genere ilusión y ello pasa inevitablemente por un cambio de actitud o, visto que no es posible, por un cambio de personas».