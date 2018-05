Los pensionistas convocan una manifestación Jueves, 3 mayo 2018, 00:10

Los pensionistas y jubilados eibarreses, agrupados en las Plataformas Biztu y Duintasuna han organizado una manifestación para este sábado con el lema 'No aceptamos sus chanchullos'. Según un comunicado, «la última jugada del PNV, en las negociaciones con el Gobierno central tenían como misión buscar una excusa para aprobar los Presupuestos antisociales y retrógrados del PP, porque su 'no al 155' era de boquilla». Igualmente, afirman que el acuerdo alcanzado en Madrid tiene como objetivo «sacar a los pensionistas de las calles, sobre todo de Bilbao, cabeza importante en esta lucha, porque le estaba quitando muchos votos para el 2019». No obstante, aunque reconocen que «ese 'cambio de cromos' ha desanimado y engañado a unos cuantos, el núcleo fuerte seguimos en pie luchando, porque esas pequeñeces, aún siendo jugosas, no son lo que exigimos junto con el resto de reivindicaciones», que son una pensión mínima de 1.080 euros, una subida en función del IPC real, la derogación leyes del 2011 y 2013, la sostenibilidad, transferir competencias a Euskadi etc.