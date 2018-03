Películas que sorprenden e inspiran Naturaleza. Imagen de la película 'Where the wild things play', uno de los cortometrajes que se podrá ver en el Mendi Tour en Eibar. Las Jornadas de Montaña organizadas por el Club Deportivo Eibar ofrecen cine de calidad con los valores de la montaña. El Coliseo acoge el martes y el miércoles las mejores cintas de Bilbao Mendi Film FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 4 marzo 2018, 10:37

Una excursión al monte más cercano puede convertirse en una auténtica aventura, pero el mundo es grande y son muchos los deportistas que cada día buscan nuevos retos. Hoyar una cima, correr por las montañas o atravesar los parajes más agrestes del planeta son retos que en el siglo XXI precisan de un testimonio. Las cámaras son parte del equipo de muchos de estos aventureros y eso hace que el cine documental ponga también sus ojos en estas historias. Las Jornadas de Montaña que organiza el Club Deportivo Eibar ofrecen la próxima semana la posibilidad de descubrir algunos de estos trabajos.

Las proyecciones que se celebran en el Teatro Coliseo el martes y miércoles 6 y 7 de marzo forman parte del Mendi Tour, el programa itinerante de películas del Bilbao Mendi Film Festival. Con una década de trayectoria a sus espaldas, este festival se ha consolidado como uno de los tres más importantes del mundo en su especialidad. La última edición contó con más de 10.000 espectadores a lo largo de diez días de proyecciones. «Es una cita consolidada, está en la agenda de la gente, no solo en la de los aficionados a la montaña y la naturaleza, sino que los cinéfilos saben que aquí hay cine de calidad y se abre mucho el abanico de público» explica Aitor Elduaien desde el BMFF.

Martes 6 de marzo 'Aurrera' de Mikel Peña (7 minutos), 'The frozen road' de Ben Page (24 minutos) y 'Mountain' de Jennifer Peedom (73 minutos). Miércoles 7 de marzo. 'Where the wild things play' de Krystle Wright (4 minutos) y 'Dirtbag the legend of Fred Beckey' de Dave O´Leske (96 minutos). Nota Ambas sesiones comienzan a las 19.00 horas en el Teatro Coliseo, y las entradas están ya a la venta a 5 euros.

La décima edición del festival se celebró el pasado mes de diciembre y presentó 50 películas a concurso. «Se hace una selección y son todas producciones de una gran calidad. De ahí que encontremos historias que sorprenden, que llegan y que inspiran. La gente sale de las sesiones con un subidón de miedo» apunta. Los medios con los que cuentan las producciones de estas películas han cambiado mucho en los últimos años. Eso se nota en los documentales que se podrán ver en Eibar. «No cambian tanto en lo que se refiere a guiones y temáticas, pero sí en cuanto a los modos tecnológicos de afrontarlas» explica Elduaien. «En los últimos años la revolución de los drones es evidente, con todas las oportunidades que están ofreciendo. También hay técnicas como slow motion, cada vez más utilizadas, pero es cierto que la base en sí, sigue siendo trasladar lo épico, la aventura y la esencia de la naturaleza».

Por ese motivo el público que se acerca a las proyecciones es variopinto. Según explican desde el BMFF los espectadores buscan sorprenderse y encontrar unos audiovisuales que no van a poder ver en otro lugar. «Estas películas se pueden ver en el Mendi Tour, y en pocos soportes más, porque salvo alguna excepción no entran en circuitos comerciales. No hay ocasión de verlas y la gente las busca. Por eso te encuentras desde los más montañeros, alpinistas, escaladores o esquiadores, a familias que acuden para trasladar, por qué no, los valores de la montaña, y disfrutar de buen cine».

Corredora de montaña

El programa que llega a Eibar alternará cortometrajes con películas de mayor duración. La sesión del martes comenzará con una producción local titulada 'Aurrera', en la que se presenta la historia de Irene, una mujer de 68 años, pionera en las carreras de montaña después de 40 años de práctica. Le seguirá un viaje invernal en bicicleta por el ártico canadiense en 'The frozen road', premio a la mejor dirección en BMFF. Cerrará la sesión 'Mountain', mención especial del jurado en Bilbao gracias a una producción sobre la fascinación que generan las montañas más altas.

La sesión del miércoles ofrecerá dos títulos. 'Where the wild things play' llega desde Australia y es un corto que presenta la espectacularidad de multitud de disciplinas deportivas realizadas por mujeres. Después llegará 'Dirtbag: The legend of Fred Beckey'. Se trata de la historia de un montañero cuya obsesión por conquistar los picos le llevó a una vida solitaria. Esta película consiguió el gran premio y el premio del público en BMMF, consagrándose como la triunfadora del festival.

Estas películas llegan a Eibar a través de Mendi Tour, una extensión que permite el acceso a más público. «La idea es trasladar la oportunidad de disfrutar de esas películas durante todo el año. Mendi Tour presenta las películas más aplaudidas del festival. Es lo mejor de la última edición».