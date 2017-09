'Pedaló', premiada en 2016 en San Sebastián, llega hoy al Coliseo Pase único. El viaje particular de 'Pedaló' se proyecta hoy a las 20.30 horas en el Teatro Coliseo. El largometraje del eibarrés Juan Palacios narra un complicado viaje en pedaló por la costa vasca FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 21 septiembre 2017, 00:11

Un año después de su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián la pantalla del Teatro Coliseo ofrecerá hoy la película 'Pedaló', un trabajo del eibarrés Juan Palacios (Eibar, 1981). Se trata de un largometraje íntimo, diferente de lo planteado en un principio, una historia que navega por la costa vasca y que presenta las reflexiones de su director.

La proyección ha tardado en llegar a Eibar aunque la idea ya se había planteado un año atrás. Fue entonces cuando 'Pedaló' ganó el premio Irizar al Cine Vasco en el Festival de San Sebastián, en lo que suponía su estreno. El público podrá ver el primer largometraje de Juan Palacios hoy, jueves, a las 20.30 horas en el Coliseo. Las entradas están ya a la venta a 5 euros. La película se emite en castellano y tiene una duración de 71 minutos, con el aliciente de contar con el propio Palacios, que presentará su película a los asistentes.

Juan Palacios estudió primero Ciencias Ambientales en Vitoria y después Comunicación Audiovisual en Barcelona. El premio logrado en San Sebastián no es el primero que consigue ya que algunos de sus cortometrajes ya habían logrado varios reconocimientos. Sin embargo 'Pedaló' es el primer largometraje del realizador eibarrés. La película narra un viaje de tres amigos por la costa vasca, así como el viaje paralelo que hace un director de cine principiante. Los cortos que había firmado anteriormente el eibarrés reflejan una idea o un pensamiento plasmado en un vídeo y frente a ellos el largometraje presenta una estructura completamente distinta. «'Pedaló' está a medio camino entre un ensayo y un documental de aventuras» apuntaba Juan Palacios en declaraciones a DV con motivo del estreno de la película.

Palacios ideó el proyecto desde Copenhague con una visión romántica del viaje de tres aventureros por la costa vasca. Partir de Hendaia y llegar hasta Bilbao para las fiestas era el objetivo de una aventura atípica. La hora de la verdad llegó en agosto de 2012 y entonces se encontraron con la cruda realidad. «Para empezar, viajar con un pedaló es dificilísimo en la costa vasca. Y luego, rodar en un espacio tan pequeño con micrófonos inalámbricos, cámaras...». Todo eso llevó a que las ideas preconcebidas como guion se quedasen en el tintero. «Nada de lo previsto sucedió» recuerda el cineasta. Acabado el periplo costero Palacios regresó a la capital danesa con más de cien horas de material grabado y una carga importante de frustración. Sin embargo comenzó a hacer pruebas y buscó otro enfoque para la película. «Durante el viaje yo tomé notas a modo de diario y viendo el metraje allí, en Copenhague, me daba cuenta de que había un desfase entre las notas y las imágenes. Mis apuntes tenían un toque depresivo, 'nada me sale bien'... pero las imágenes eran de tres tíos en un pedaló. En ese desfase encontré algo que me gustaba». Empezó a tirar de ese hilo y completó una película montada de forma artesanal, paso a paso.

Y es que aparte de los tres navegantes, Juan Palacios ha sido el encargado de todas las labores técnicas de la película. «¿El equipo? Reducidísimo. Mi hermana y otros amigos me estuvieron ayudando con asuntos de producción y cuestiones prácticas, pero el resto lo he hecho yo todo. Esa circunstancia práctico-técnica ha marcado mucho el estilo de la película», explica su director.