Organizan una excursión al parque de Sobrón

Los estudiantes de secundaria de Eibar podrán asistir a la excursión del parque multiaventura de Sobrón (Alava) organizada por el gazteleku Indianokua. La excursión es el día 9 de junio, pero es necesaria la inscripción previa desde mañana hasta el 13 de mayo en el gazteleku Indianokua. El precio de la excursión es de 15 euros que se requiere que se abonen en el momento de la inscripción. Para más información, acercarse al Gazteleku Indianokua o llamar al teléfono 688 682 372. El parque de Sobrón cuenta con divertidas atracciones de tirolinas, Kayak o piragüismo, Stand Up Paddle (SUP y BIG SUP), Paintball, Paintball adaptado para niños, escalada, senderismo, tiro con arco y buceo.