La oposición exige la apertura de un refugio para transeúntes en Ipurua Proponen instalar un refugio en el mercado de Ipurua. / MORQUECHO EH Bildu, PNV e Irabazi califican de «inaplazable» la entrada en funcionamiento de este servicio comarcal ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 8 mayo 2018, 00:11

El Pleno Municipal ha aprobado una propuesta de acuerdo para adecuar un lugar de acogida para personas sin techo. Esta iniciativa salió adelante a petición del grupo Irabazi y respaldada a su vez por EH Bildu y EAJ-PNV, a excepción del PSE. Además, todos los grupos municipales censuran la postura del actual gobierno socialista «por negarse a atender esta necesidad urgente».

Los tres grupos municipales aprobaron una moción para dar respuesta inmediata a esa necesidad que se va repitiendo en los últimos tres años, «necesidad que todavía no se ha abordado con voluntad sincera de resolver», señala la oposición.

En una nota conjunta suscrita por las tres formaciones, ponen en valor el acuerdo «para que Eibar sea una ciudad de acogida». Para ello, estos grupos han aprobado la valoración de espacios municipales que sirvan como refugio de acogida para la posterior puesta en marcha y adecuación de esos lugares. Para EH Bildu, PNV e Irabazi la necesidad de habilitar un lugar de acogida para las personas sin techo en el municipio «es ya inaplazable». En este sentido, la oposición municipal, formada por Irabazi, EH Bildu y EAJ-PNV lamenta que, «pese al apoyo unánime a la moción de toda la oposición, el PSE ha vuelto a dar la espalda a esa urgencia. No caben ya más excusas para no abordar esta problemática sin más dilación. No se pueden escudar para esquivar la situación en que compete a estamentos comarcales».

En la posición de los socialistas, el alcalde, Miguel de los Toyos, apunta que «el refugio de traseúntes forma parte del Mapa de Servicios Sociales. Y, para abordar este tema, los municipios de Eibar, Soraluze, Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro han creado dos mesas de trabajo en donde están los técnicos y responsables sociales, y los responsables políticos en otra, para abordar la problemática del refugios, pisos tuteladaso, recursos de asistencia a mayores, entre otros. Este es el foro para abordar estos temas. Por ello, hay que valorar la inversión, coste y mantenimiento. Nuestra posición es esa. Que se trata, pero si está claro que va a generar ciertas afecciones que se requieren consensuar. Nosotros no nos desmarcamos de este tema, pero Eibar no puede trabajar de forma individual, sino con la aprobación del resto de municipios de Debabarrena».

Por su parte, la edil de Irabazi, María Jesús Agirre subrayó que «nos parece lamentable que, pudiéndo haberse abstenido, hayan votado en contra de toda la oposición en un asunto de urgente necesidad como es éste y para el que se han propuesto por nuestra parte diferentes alternativas a estudiar; antes propusimos el Convento de Ipurua; ahora, nuestra propuesta ha ido encaminada al mercado de Ipurua sin uso durante los últimos 25 años».

En nombre de EH Bildu, Gorka Errasti recuerda que «el albergue se ha convertido en un recurso comarcal con el paso del tiempo, tras el Mapa de Servicios Sociales de 2015, pero ya la Ley de Servicios Sociales de 2008 instaba a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a tener uno, por lo que el PSE ha pasado siete años mirando al cielo. Se nos llena la boca con ser cabecera de comarca, pero solo con lo que al PSE le interesa». Errasti expresó que «viene insistiendo desde 2015 en su implantación por lo que valoramos muy positivamente el paso adelante conseguido en el pasado Pleno».

«Servicio esencial»

Desde el grupo municipal Eibarko EAJ-PNV, Elena Ibañez recordó que «cuando los socialistas proponen trasladar a las personas sin hogar a la Colonia de Arrate, hay gente que está durmiendo en la calle. Tenemos edificios vacíos en Eibar y no es aceptable que seamos incapaces de encontrar un espacio para este servicio tan esencial. Es una cuestión de voluntad política y hacen falta actitudes más valientes».