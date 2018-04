Una moción para concienciar sobre la correcta sujeción de los canes y contra las heces en calles A.E. EIBAR. Martes, 17 abril 2018, 00:08

Una moción, presentada por el Partido Popular, sin representación municipal, trata de concienciar para la correcta sujeción de los canes y evitar que se produzca la presencia de heces en las calles. El PP de Eibar ha solicitado una campaña de concienciación y la toma de medidas para la presencia de excrementos caninos en las calles de Eibar. «Muchos vecinos nos han traslado su malestar por la falta de civismo de algunos propietarios de perros que dejan 'abandonados' los excrementos de sus canes en las calles y parques de nuestra ciudad o que no cumplen la normativa vigente en relación con la correcta sujeción de sus perros». Por otro lado, el PP también ha conocido que «existe un patente malestar ante la actitud del gobierno municipal que no toma medidas contra estos comportamientos incívicos y que no hace cumplir su propia normativa».

Sin agentes de control

En este sentido, se aprecia que la presencia de agentes de la policía municipal en las calles para controlar y hacer cumplir las normas, «es completamente nula e inexistente», según el PP.

Por ello, solicitan «una actitud y un comportamiento cívico que debería ser permanente, mantenido los 365 días del año y por supuesto, controlado todos los días, pero dado que nos acercamos a una época del año en la que los parques, las zonas infantiles y las calles de nuestra ciudad están repletos de usuarios que no tienen por qué encontrarse con estas desagradables e incómodas situaciones», con lo que desde el Partido Popular de Eibar consideramos que es buen momento para tomar medidas al respecto. «No se debería olvidar que todo lo anteriormente expuesto y otras cuestiones más, como por ejemplo la obligatoria identificación de los canes desde su primer mes de vida, se regulan en la Ordenanza Municipal», finaliza el PP.