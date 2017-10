Mikel Erentxun: «El modelo ha cambiado. Ahora mucha gente te descubre sobre un escenario» Con más de treinta años de carrera musical a sus espaldas, el donostiarra llega a Eibar con ganas de sorprender al público. El donostiarra actúa por primera vez en Eibar la próxima semana en un esperado concierto de la gira 'El hombre sin sombra' FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 28 octubre 2017, 08:58

Pretender separar el nombre de Mikel Erentxun del grupo Duncan Dhu sería darle una patada a la historia del pop español. Sin embargo el donostiarra ha sabido forjarse una carrera firme en solitario, tanto que su último disco titulado 'El hombre sin sombra' está nominado como mejor álbum pop/rock en los premios Latin Grammy que se fallarán el 16 de noviembre. Consciente de que en 2017 la música no se vende como antes, Erentxun sabe que el público se gana concierto a concierto, y acudirá a un Coliseo que estará lleno al menos en tres cuartas partes, a la espera de quienes aún pueden comprar su entrada.

-El anuncio del concierto de Mikel Erentxun en Eibar coincidió con su nominación para los premios Latin Grammy. Está en un momento dulce.

-Yo creo que estoy en uno de los mejores momentos que he tenido nunca, artísticamente hablando. Primero, porque siento que de verdad estoy cantando mejor que nunca y estoy escribiendo mejor que nunca. Pero es que todo esto viene corroborado porque mis dos últimos discos han sido nominados como mejor disco de rock en los Grammy, que es algo que no me había ocurrido nunca en 32 años de carrera. Que este tipo de reconocimientos me lleguen ahora, con 52 años, quiere decir que estoy en un momento bueno, cuando generalmente las carreras empiezan a languidecer parece que la mía reflota. Eso me da mucha moral. Aunque no gane, el hecho de estar ahí para mí es un premio.

-'El hombre sin sombra' es un disco que salió en mayo. ¿Cómo está siendo la gira?

-Está siendo una gira espectacular, la verdad. Está superando a la anterior, que fue muy buena. De hecho, íbamos a terminar en San Sebastián el 22 de diciembre pero la vamos a estirar hasta el verano de 2018 porque hay contratación, sobre todo en América. Es una gira en la que voy alternando formato acústico con formato banda. Por ejemplo, en octubre y noviembre todos los conciertos son en formato acústico pero en diciembre retomo la banda, y estoy disfrutando muchísimo.

-¿En qué formato se presentará en el Coliseo?

-Depende del sitio voy acompañado o no. En Eibar sí que voy con un batería, no es un acústico ortodoxo, vamos a hacer bastante ruido (ríe), yo le llamo acústico entre comillas. Y me hace especial ilusión ir a Eibar porque no he tocado nunca ahí.

-Le iba a preguntar si tal vez en el inicio de su carrera...

-Nunca. Fíjate que vivimos al lado... Es curioso pero tal vez Gipuzkoa sea el territorio donde menos conciertos he dado. He tocado en San Sebastián, una vez en Irun, una vez en Tolosa... y aparte de eso ahora me acuerdo de que una vez toqué en Ermua, pero en Eibar no.

-Pues coge la autopista y en menos de una hora se planta en el escenario.

-Es un concierto muy cómodo. La semana pasada estuve de gira por Sevilla, Almería... viajes larguísimos. Este es maravilloso, salimos de casa, tocamos y volvemos.

-Llegará a una sala de teatro con algo más de 400 butacas. ¿Qué tal se siente en este tipo de recintos?

-Es el sitio perfecto. La semana pasada hice el Teatro Principal en Alicante, el Cervantes en Almería... son teatros con solera y la gente viene a estos lugares con otra mentalidad, con ganas de escuchar, y eso nos permite jugar con los silencios y con la música. A mí me hace mucha ilusión ir a tocar en un teatro en Eibar. Espero que se llene, estamos llenando por todas partes y Eibar no puede ser menos.

-¿Cuál es el contenido? Supongo que el nuevo disco será protagonista.

-Efectivamente, el eje del concierto es el último disco 'El hombre sin sombra', y en torno a ese eje vamos articulando el resto del repertorio. Tiendo a improvisar un poco, no hay un patrón fijo, pero la idea es ir saltando por diferentes discos de mi carrera en solitario, y depende de las circunstancias tomar también alguna canción de Duncan Dhu. Lo que quiero es hacer un concierto entretenido. Sé positivamente que mucha gente que viene a mis conciertos no tiene el disco. Ahora se venden muchísimo menos y mucha gente viene por el nombre, o porque conoce alguna canción vieja... Por eso me gusta entretener a la gente con las canciones que conocen y dar a conocer las nuevas.

-Cada vez se venden menos discos. ¿Eso obliga al artista a trabajar más los conciertos? ¿Se convierten en una plataforma de enganche?

-Sí. De hecho, yo llevo un merchandising de camisetas y discos, y tal, y en todos los conciertos vendo veinte o treinta discos. Eso quiere decir que mucha gente conoce 'El hombre sin sombra' en el concierto y al salir va a la puerta y se compra el disco. Antes era al revés. Sacabas un disco, vendías 200.000 copias y toda la gente que venía a verte a un concierto tenía tu disco. Ahora no, ahora la gente te conoce de 'Cien gaviotas', 'Mañana', 'A un minuto de tí', o a lo mejor han oído el single de 'El hombre sin sombra' que se titula 'Cicatrices', pero nada más. Y van allí, les gusta el concierto y se compran el disco, que también es muy bonito.

-Es otra forma de trabajar.

-Sí, el modelo ha cambiado. Ahora mucha gente te descubre sobre un escenario. Antes te conocían en la radio o en las tiendas de discos.

-¿Qué público se encuentra hoy en día?

-Es un público variado, totalmente mixto, no sé si hay más chicos o chicas. Y en cuanto a edad está muy repartido, ya vienen muchas parejas con sus hijos. Cuando vamos con banda a salas se ve menos porque allí no pueden entrar, pero en este formato de teatros nos encontramos con gente que va con niños de ocho o diez años, y es bonito ver un público tan variado.

-Si le tiene que explicar a alguien qué es lo que se va a encontrar sobre el escenario el próximo martes, ¿qué le diría?

-Yo creo que se van a encontrar una colección de canciones sugerente y variada, y sobre todo una entrega y una energía que seguro que no se imaginan. Yo creo que la energía que vamos a dar dos personas supliendo una banda merece la pena. Es energía, emoción y pasión por la música. Estamos en un gran momento y la gente se va a sorprender para bien.

-Hay que transmitir.

-Eso es lo más importante de todo. El éxito en un concierto se produce cuando el artista transmite algo, cuando hace llegar su emoción, su pasión, su diversión y su complicidad... El verbo transmitir es fundamental.