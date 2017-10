Mendicute pide a Andueza que «no contagie a otras instituciones con las polémicas del alcalde» A.E. EIBAR. Martes, 3 octubre 2017, 00:21

El portavoz del grupo municipal Eibarko EAJ-PNV, Josu Mendicute, valora «positivamente los acuerdos entre EAJ-PNV y PSE-EE» y ha considerado «desacertadas» las palabras del secretario general del PSE de Eibar, Eneko Andueza. «No creo que sea bueno contagiar al resto de instituciones de la polémica que ha levantado el alcalde en torno a Erisono», advierte. «Si no está contento con la labor que están desarrollando las instituciones vascas que lo diga en los congresos de su partido y que actúen en consecuencia. Yo no voy a abrir polémicas estériles contra diputados y consejeros socialistas. Le pedimos a Andueza que no contamine a otras instituciones con las polémicas del alcalde», añade, y reclama a Andueza «que conteste una por una a las cuestiones del ámbito municipal a las que le emplaza EAJ-PNV en lugar de esquivarlas por elevación».

El PNV ha emplazado al alcalde, Miguel de los Toyos, «a tener una actitud más receptiva a las ideas que le dan», y le ha advertido de que «si quiere rectificar su deriva tiene una oportunidad este mes, en el que se votará la posibilidad de tener unos impuestos acordes a nuestro entorno y a nuestra realidad socioeconómica»».

Para el PNV eibarrés, «ha llegado el momento de juzgar con hechos, y no con palabras vacías, la acción de gobierno socialista más preocupado de su acción propagandística. Nadie en el Ayuntamiento conoce iniciativa alguna presentada en la Mesa Comarcal».