«El mayor problema es el trabajo» Se han organizado talleres gastronómicos en Portalea dentro de la Semana de la Diversidad. / MORQUECHO Los inmigrantes tienen que hacer frente a diferentes traslados antes de enraizarse en un municipio La Semana de la Diversidad se pone en marcha para dar a conocer las diferentes culturas ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 12 diciembre 2017, 00:13

La Semana de la Diversidad se puso en marcha ayer con la organización de diferentes talleres gastronómicos al tiempo que se pudieron conocer las problemáticas más importantes que asolan a estos colectivos.

Si ya de por sí abandonar tu país y familia es un problema de enorme magnitud, los inmigrantes que residen en Eibar apuntan que «el tener o no trabajo condiciona todo. Ocurre que llegas a un sitio y pocos meses después tienes que volver a hacer las maletas porque has perdido el trabajo y luego has encontrado otro en otro municipio», señalaba Ghite Dhulal, una mujer nepalí de 29 años que participaba en un taller de elaboración de platos típicos de cada país de procedencia.

Dhulal llegó hace 6 años a Bilbao, en donde permaneció por espacio de 7 meses, y después consiguió un trabajo en Eibar, de donde ya no se ha movido más. Ahora, desempeña su trabajo en una casa donde presta apoyo a a personas mayores. No obstante, Dhulal comenta que sus compatriotas nepalíes no les ha quedado más remedio que migrar a otros puntos de la geografía vasca. «Antes en Eibar vivíamos de 70 a 80 nepalíes y ahora estamos 35. Los que se han marchado es debido a que han encontrado otras oportunidades laborales. El mayor problema es el trabajo. Esto hace que hasta que no encuentres uno fijo no puedas enraizarte en un sitio», comenta Dhulal en el taller organizado en Portalea. Sobre su mesa estaba preparando el 'momo', un plato típico de este país compuesto por harina de cebada y agua, aunque de forma menos tradicional se le suele añadir algo de levadura para que la pasta quede más esponjosa. Los momos se distinguen por el relleno que suele ser: carne picada de cerdo o cordero, especiada con cilantro.

Para hoy y mañanana, los talleres gastronómicos seguirán dedicados a Senegal, Nepal y Marruecos, estando abiertos desde las 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 en Portalea, bajo la organización de las asociaciones Toyor Al Hanna, Diapo Lete, Nepal, y Gazte Safa. Posteriormente, mañana miércoles, día 13, llegará una sesión teatral, a las 19.30, horas en Portalea, con el grupo Caminamos para Crecer. Después, será el jueves, día 14, cuando llegue la conferencia sobre 'Explotación Sexual y Derecho de Asilo', a cargo de Cear Euskadi, en el mismo lugar, a las 18.00 horas.

Posteriormente, el domingo día 17, con motivo de la conmemoracióndel Día Internacional del Migrante (lunes), habrá una fiesta, desde las 11.00 a 15.00 horas, en Unzaga, con la celebración de diversos actos como la instalación de puntos informativos de todas las asociaciones, talleres, música y gastronomía.