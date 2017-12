La Mancomunidad comienza la instalación del contenedor gris El contenedor gris ha llegado a nuestras calles para recoger los productos de rechazo. / MORQUECHO Es indispensable tener la tarjeta del contenedor marrón para participar en el nuevo sistema de reciclaje ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:16

El nuevo sistema de recogida de residuos basado en contenedores grises para la fracción rechazo, con cierre electrónico y apertura con tarjeta, ha comenzado a implantarse en Eibar. Por este motivo, la Mancomunidad ha hecho un llamamiento a los eibarreses que no cogieron el recipiente, las bolsas y la tarjeta para realizar los depósitos de basura orgánica para informarles de que tienen de plazo hasta este sábado porque en caso de no disponer de este kit no podrán tener acceso a los nuevos contenedores grises.

Para poder utilizar los nuevos contenedores (gris y marrón) se necesitará la tarjeta de la Mancomunidad, que permite la apertura de ambos. Los ciudadanos y demás generadores singulares, como hostelería, comercios, etc, que no dispongan de ella, deben pasar por los puntos de información para recoger dicho kit de reciclaje compuesto por tarjeta, bolsas compostables y cubo aireado, para poder utilizar el sistema con normalidad. La entrega del kit se realiza, hasta este sábado, día 16, en la Casa de Cultura Portalea, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. El sábado se realizará la entrega de 9.00 a 13.00 horas.

Según expresó el presidente de la Mancomunidad, Arcadio Benítez, «es preciso contar con la colaboración de toda la ciudadanía para conseguir los inveles de reciclaje que nos hemos propuesto. La fracción rechazo supone únicamente el 20 por ciento de los residuos urbanos. Con este sistema reduciremos el vertido de materiales aprovechables aumentando la prevención de residuos y el reciclaje», dijo Benítez.

De momento, algunas de las calles de Eibar disponen de los contenedores grises. Ocurre que en aquellos puntos, muy pocos de momento, en los que se han colocado los contenedores grises que sustituyen al verde, algunas personas, al no disponer de la tarjeta de apertura, dejan fuera la basura con el consiguiente problema que se genera de salubridad e higiene.

Por ello, la Mancomunidad invita, nuevamente, a toda la ciudadanía a participar en el reciclaje de basuras, en vista de los importantes objetivos alcanzados en Deba (55,49%) y Mutriku (58,98%) que avalan la implantación de los nuevos contenedores, «aunque nuestro objetivo es alcanzar el 60 % de reciclaje en la comarca», decía Benítez.

La implantación en Eibar va acompañada de una campaña que da a conocer los detalles del nuevo servicio. En principio, todos los vecinos han recibido una carta explicativa con información sobre el nuevo sistema. Además, durante la instalación de los nuevos contenedores, la Mancomunidad ha venido realizando distintas acciones para informar y sensibilizar a la ciudadanía.

La Mancomunidad invierte 390.190 euros en la implantación de un total de 328 nuevos contenedores en todo el ámbito de Debabarrena.

El contenedor gris acoge determinados artículos específicos, siendo eliminado el verde claro, para que los residuos reciclables sean depositados en los respectivos contenedores y mejorar las tasas de reciclaje.

Entre los artículos que deberán depositarse en el gris, están los pañales, compresas, tampones, cuchillas de afeitar y depilar, tiritas, vendas y paños de cosmética.

También, se deben depositar los excrementos de animales, colillas y restos de ceniceros, residuos de la aspiradora, bolígrafos, rotuladores, o material cerámico como platos o vasos. Como hasta ahora el papel se depositará en el azul; los envases, en el amarillo; el vidrio, en el verde oscuro; y, la materia orgánica, en el marrón.