La Mancomunidad aspira llegar al 60% de reciclaje con el contenedor gris con chip Responsables del Mancomunidad, con la guía de uso. / MORQUECHO Publica una guía para la correcta separación de residuos en toda la comarca de Debabarrena ALBETO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 14 julio 2017, 00:10

La Mancomunidad de Debabarrena aspira a alcanzar el 60% de tasa de reciclaje en la comarca con la introducción del contenedor de color gris con chip, para el rechazo. Para dar este fuerte impulso al reciclaje, la Mancomunidad tiene previsto invertir 800.000 euros en la extensión para finales de este año, a todo el ámbito de Debabarrena, del contenedor gris para residuos no reciclables, que eliminará de las calles los de color verde.

El objetivo es evitar que residuos reciclables acaben mezclados con la fracción resto y mejorar así las tasas de reciclaje. Estos nuevos contenedores dispondrán de un sistema de apertura mediante tarjeta y un chip que controlará el uso y el nivel de participación.

Estos contenedores se instalaron por primera vez en Deba y Mutriku a finales del pasado año con la colaboración de la Diputación, que subvencionó a la Mancomunidad con 72.228 euros para la compra de los contenedores y la campaña de información necesaria para la implantación (el total de la inversión fue de 136.342 euros). Gracias a ello y a la implantación simultánea del contenedor marrón de biorresiduo, ambas localidades han experimentado una mejora muy importante en la recogida selectiva, que ha pasado de porcentajes en torno al 30% en 2016 a superar con claridad el 50% y con una tendencia a situarse en el 60%. Este efecto es el que se pretende conseguir con su extensión al resto de los municipios. «Queremos superar el porcentaje del 50% que pide Europa. Nos planteamos alcanzar el 60 %, pero necesitamos el compromiso de la ciudadanía», señaló el presidente de la Mancomunidad, Arcadio Benítez, en compañía de los responsables de los ayuntamientos de Deba y Mutriku, Cristóbal del Corte y Jon Gambra, que apostaron por seguir respaldando los sistemas de recogida y las políticas que insisten en la concienciación y participación de la ciudadanía. En este sentido, la Mancomunidad tiene previsto realizar una importante campaña para informar y sensibilizar a la ciudadanía.

Campaña de sensibilización

Así, la Mancomunidad ha editado una guía para un uso correcto de los contenedores y para potenciar la recogida selectiva y mejorar los resultados del reciclaje. Esta guía trata de sensibilizar a la ciudadanía y solucionar las dudas a la hora de separar las distintas fracciones de residuos. La guía, de la que se imprimirán 34.000 ejemplares, será buzoneada en todos los domicilios de Debabarrena. Asimismo, la información estará disponible en la web de la Mancomunidad y en su app para teléfonos móviles.

El contenido de la publicación incluye una descripción de las diferentes tipologías de contenedores y los residuos que pueden depositarse en cada uno de ellos. Asimismo, se realiza un repaso detallado de cada una de las fracciones de residuos (biorresiduos, papel y cartón, vidrio, envases ligeros, ropa, aceite doméstico, pilas y rechazo), indicando dónde deben ser depositados y advirtiendo sobre los errores o confusiones más frecuentes. También se incluye una referencia a los garbigunes y el servicio prestado, así como las pautas a seguir con los residuos voluminosos.

«No sustituye al verde»

Desde la Mancomunidad de Debarrena se insiste en que «el contenedor gris, que se instalará en Eibar, Elgoibar, Soraluze y Ermua no vendrá a sustituir al verde». Llevará un chip y acogerá exclusivamente aquellos residuos que no son reutilizables ni reciclables. Se trata de residuos que no son aprovechados y son, en su gran mayoría, aquellos que tienen que ver con la higiene personal, como por ejemplo pañales, compresas, tampones, cuchillas de afeitar y depilar, tiritas, vendas y paños de cosmética. También, se deben depositar los excrementos de animales, colillas y restos de ceniceros, residuos de la aspiradora, bolígrafos, rotuladores, o material cerámico como platos o vasos.

En cambio, el papel y el cartón, los envases, el aceite de cocina, materia orgánica, ropa, pilas y baterías de cualquier tipo no deben depositarse en este contenedor, sino que cada uno de estos elementos tiene destinado su propio contenedor de color, como se da en el caso de las pilas, que deberán dejarse en el contenedor rojo.

Desde la Mancomunidad advierten que «depositar la basura mezclada impide que se pueda reciclar, y convierte los residuos en un problema ambiental, al tiempo que nos aleja del objetivo del 60 por ciento de reciclaje». Por ello, esta campaña de concienciación que busca el compromiso y la participación de los ciudadanos para la recogida selectiva de residuos.