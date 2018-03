Malena Alterio: «Esto no solo se queda en el drama sino que es un pedazo de vida» Escena. Malena Alterio y Juan Carlos Vellido forman un matrimonio en la obra que llega hoy al Coliseo. Las Jornadas de Teatro presentan hoy 'Los universos paralelos', una de las obras más esperadas del programa FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 8 marzo 2018, 08:21

El mayor o menor interés que despierta una función puede ser discutible, pero los números no engañan. 'Los universos paralelos' logró una gran aceptación desde la venta anticipada de localidades de las Jornadas de Teatro. Así, la obra llega hoy a un Coliseo que le esperará repleto para ver un trabajo que resultó ganador del premio Pulitzer de teatro en 2007. Es un drama, pero el humor también tiene su hueco, como la vida misma. La actriz Malena Alterio es una de sus protagonistas.

-'Los universos paralelos' cumple ya un año de recorrido este mes.

-Sí, estrenamos en marzo del año pasado en Avilés e hicimos un poco de gira. Después estuvimos en el Teatro Español de Madrid, y a partir de ahí hemos empezado a dar vueltas.

«El público entra en algún momento y te das cuenta de cuándo los tenemos, y eso mola»

-¿En qué momento llega la obra a Eibar?

-Yo creo que está todo mucho más cuajado. La obra ha sufrido cambios porque había compañeros que tenían otros compromisos, pero en mi caso veo que poco a poco me he encontrado mucho más segura y mucho más convencida con mi personaje y con la historia.

-Para empezar la obra nos encontramos con la muerte de un hijo, ¡menudo planteamiento! ¡Vaya dramón!

-(Risas). Es así, pero no me canso de explicar que no es solo eso, va muchísimo más allá. El talento y la sabiduría del autor David Lindsay-Abaire y del director David Serrano hacen que esto no solo se quede en el drama sino que es un pedazo de vida. Es una familia que trata de superar la pérdida de un hijo, con lo bueno y con lo malo, porque cuando pasan cosas así, tan terribles, las categorías humanas y los comportamientos a veces son inesperados y muy emocionantes. El ser humano hace un esfuerzo para salir adelante, y lo hace con mucho sentido del humor. Esta es una historia triste, muy luminosa, pero con mucho sentido del humor, que es lo que la hace muy atractiva.

-Nos encontramos a dos personajes, el padre y la madre, con dos actitudes muy diferentes.

-Sí. Están también la abuela, la tía y el chico que causó el accidente, y vemos cómo cada uno de los personajes se posiciona en un momento del duelo. Hay gente que quiere guardar y agarrarse a los recuerdos, otra gente no quiere hablar del tema... El abanico es tan amplio que cada uno lo lleva como puede. En la historia mi personaje, por ejemplo, está muy enfadada desde el principio pero es muy bonito ver cómo va evolucionando con el tiempo. Y el personaje de mi marido aparentemente lo lleva mejor pero es solo una apariencia, porque de repente hace cosas extrañas, no quiere tocar nada, quiere dejar todo en el cuarto del niño como un santuario... es muy interesante lo que plantea la función.

-Vamos al teatro a ver ficción pero aquí hay mucho de realidad.

-¡Hombre! Yo creo que el teatro es un reflejo de la sociedad, de lo que nos pasa. Creo que son historias muy reales, ficcionadas, exageradas o parodiadas según cada caso, pero yo creo que el teatro es un reflejo de la realidad.

-En comedia es fácil percibir cuándo está conectado el público, la risa es muy escandalosa. En una obra como ésta ¿dónde notan esa cercanía del espectador?

-Tal vez no sea tan inmediato, pero la respiración, y la sorbida de mocos que de repente escuchamos en el patio de butacas porque la gente saca pañuelos... Se siente que el público te sigue. Esa es la incógnita y el misterio del teatro, que a veces se da la magia y entre todos viajamos juntos, y en cambio otras veces no se da. Pero por lo general uno va viendo que el público entra en algún momento y te das cuenta de cuándo los tenemos, y eso mola mucho.

-¿Qué respuesta se están encontrando a 'Los universos paralelos'?

-La verdad es que la devolución es increíble. Los que tristemente han pasado por un suceso parecido se quedan a la salida para compartir con nosotros y, de alguna manera, agradecer. Cuando cuentan la historia de uno, sana y libera un poquito, nos hace entendernos un poco más. Y la historia está tan bien contada que para la gente que no ha pasado por esto, es extrapolable a cualquier tipo de pérdida. Nos lo hacen saber y es algo muy bonito.

-Usted conoce la repercusión inmediata de la televisión pero en su carrera no ha dejado de hacer teatro. ¿Qué le aporta el escenario?

-Supongo que es un poco de todo. A mí el teatro me apasiona y conforme pasa el tiempo me ratifico y me gusta más. He tenido la fortuna de participar en proyectos que me enriquecen, que me nutren, que me hacen crecer y que me gusta compartir con la gente y con mis compañeros. Pero pienso que también es bonito poder combinarlo. Yo trabajo en función de lo que voy teniendo delante, y poder transitar y no estar encasillada en la televisión, o en el cine, o en el teatro, me da mucho aire. Hacer solo una cosa cansa un poco.

-Vienen a las Jornadas de Teatro de Eibar. ¿Es distinto acudir a un festival que a una función suelta?

-Yo creo que dentro de los festivales la gente está más enterada de lo que van a ver, están en un periodo de tiempo en el que la oferta es más variada y para quien le gusta el teatro es muy interesante, pero tampoco es tanta la diferencia.