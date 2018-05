Licenciados y expertos en civismo Unidos. Los quince integrantes de la promoción número 14 de la Escuela de la Experiencia festejaron su fin de curso. / FÉLIX MORQUECHO La Escuela de la Experiencia cerró su promoción número 14 con 15 integrantes | El proyecto de carácter social saldrá a la calle esta semana con una iniciativa de sensibilización sobre conductas cívicas FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 29 mayo 2018, 00:25

El alumnado de la edición número 14 de la Escuela de la Experiencia ya está de vacaciones. Esta semana no tendrá que acudir a las clases que celebraban tres días por semana en el Centro social Untzaga o en Armeria Eskola. Sin embargo, estos escolares son de los que quieren más. «Habíamos pensado en suspender para repetir curso, pero no ha sido posible» bromeaban. El acto de clausura de esta promoción sirvió para reafirmar lo mucho lo que tiene por aportar a la sociedad todo el colectivo que se agrupa bajo el término 'mayores'.

La Escuela de la Experiencia del Bajo Deba es una iniciativa dirigida a personas que han finalizado su etapa laboral. El objetivo es ofrecerles una formación y una actividad que les actualice, en un periodo que va de octubre a mayo. No hay requisitos previos, no se sigue un ritmo escolar, es una propuesta abierta a la participación con un objetivo claro, activar a personas que tienen mucho que aportar. El alumnado que deja la Escuela de la Experiencia pasa después mayoritariamente a la asociación Ikasten, catalizador de toda esa aportación. «El trabajo que hacéis no sirve solo para vosotros, sirve para toda la sociedad» agradeció el alcalde, Miguel de los Toyos. El primer edil hizo referencia al proyecto de construcción de un bidegorri entre Azitain y Maltzaga, plan sobre el que la décima promoción de la Escuela de Experiencia hizo una campaña que consiguió 10.109 firmas. «Hicisteis un ejercicio de socialización del proyecto que ha ayudado a que las instituciones lo lleven adelante».

Armeria Eskola acogió el acto de despedida del curso en el que también participó Itziar Igartua de Kutxa Fundazioa, que señaló la Escuela como «una oportunidad para comenzar un proyecto personal una vez acabada la etapa laboral. No hay edad que impida aportar a la sociedad».

«Habíamos pensado en suspender para repetir curso, pero no ha sido posible»

La presidenta de Ikasten Ana Mari Alberdi recordó las dudas iniciales de todas las personas que inician este curso, y la satisfacción que reflejan al acabar. «Es algo que no se puede explicar, hay que pasar por ahí para saber lo que es» señaló. Además, abrió las puertas a los proyectos que surjan de esta promoción y recordó que todos ellos son posibles en cualquier localidad del Bajo Deba. «Un ejemplo es que en Soraluze ya se ha puesto en marcha un grupo de estiramientos».

Además del Ayuntamiento de Eibar, Kutxa Fundazioa y la aportación de los socios de Ikasten, la Diputación Foral de Gipuzkoa también colabora en sostener este proyecto. En su nombre, Rafael Hernández apostó por reforzar el ámbito comarcal de la Escuela de la Experiencia. El alumnado remarcó esta cuestión. «Somos el grupo más reducido, pero el más variado». No en vano la promoción 14 está formada por 15 integrantes de Eibar, Deba, Soraluze, Ermua y Mutriku. «Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios».

Mucha firma, poco arte

La sensibilización sobre la necesidad de una mayor conciencia cívica centrará el proyecto que propone la promoción número 14. Bajo los lemas '#cuidemoselpueblo' y '#herriazaindu', desarrollarán una campaña dirigida a llamar la atención sobre cuatro actitudes concretas. La primera es la presencia de deposiciones de perros en las calles, y en ellas se colocarán unas banderitas «para que quien las ha dejado se sienta señalado». En zonas que se usen para miccionar en la vía pública se colocarán pegatinas de 'zona tóxica', y en paredes pintarrajeadas se esgrimirán lemas como 'mucha firma, poco arte' y 'hau bai zatarra'.

Otro aspecto objeto de denuncia será la situación de basuras fuera de los contenedores. En este caso, además de ejercer la queja mediante pegatinas también se procede a escribir a la Mancomunidad del Bajo Deba señalando los problemas que ofrecen los nuevos contenedores a los usuarios, especialmente para personas con algún problema de movilidad. Toda esta campaña saldrá a la calle este viernes 1 de junio, y a partir de las 18.30 horas habrá una mesa informativa en Unzaga donde se repartirán sobres de 'fundamento'. «Serán mensajes que invitan a reflexionar y tener unas actitudes un poco más cívicas» señalaron.