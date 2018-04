El Katu Kale visita esta tarde la complicada cancha del líder Antigua Luberri B Unai Ochandiano. / MORQUECHO DV EIBAR. Sábado, 14 abril 2018, 00:18

El Katu Kale, que está luchando por ascender a Segunda Provincial, juega hoy a las 20.00 horas en el polideportivo de Benta Berri de Donostia ante al líder Antigua Luberri B. Los entrenados por Iñaki Sánchez afrontan un partido complicado ante un rival que en la ida ganó en Ipurua de nueve, «por no tener paciencia. No supimos tenerla y claudicamos», confiesa el entrenador armero. El Katu Kale, si gana este partido, tiene opciones de ascender directamente sin pasar por la 'final four'. «La clave va a estar en tener paciencia, no podemos descuidarnos ante un equipo que tiene calidad y especialmente buenos lanzadores. Tenemos que estar concentrados, si logramos ganar daremos un paso para el ascenso directo. Hemos entrenado bien, con ganas, a ver cómo sale el partido», destaca Iñaki Sánchez que cuenta con la duda de Unai Otxandiano y Urku.

Cantera

Mañana el Infantil masculino de participación recibe en Ipurua a las 11.00 horas al Larramendi GBC. También en la jornada de mañana juega el equipo de la escuela, que es mixto, en Hondarribia a las 17.45 horas.