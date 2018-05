El Katu Kale sigue teniendo opciones para luchar por el ascenso El Katu Kale luchará hasta el final por intentar subir a Segunda Provincial. / MORQUECHO Los eibarreses perdieron ante el Antigua Luberri A, ahora tienen que jugar una previa para meterse en un play off definitivo DV EIBAR. Viernes, 4 mayo 2018, 00:41

El Katu Kale se jugaba contra el Antigua Luberri A sus opciones para quedar tercero en la fase de ascenso para ascender a Segunda Provincial perdió 52-35. Ha quedado cuarto, lo que le permite jugar una previa para meterse en una 'final four' para intentar agotar todas sus opciones de subir. Los armeros se presentaron con cuatro bajas importantes en todas las líneas, pero a pesar de este hándicap el conjunto armero iba a Donostia con la intención de regresar con la victoria. Los armeros tuvieron un mal inicio de cara al aro del rival, esto hizo que mediado el primer cuarto fuese con doce puntos por debajo. Un tiempo muerto del Katu Kale hizo que al final el cuarto acabara 14-9. El segundo cuarto fue distinto, los eibarreses se metieron en el partido pero no conseguían rebajar la ventaja del Antigua Luberri A que, al descanso, llegaba con un claro 23-12 en el luminoso.

La segunda mitad comenzó con la sensación de que la formación armera podía meterse de verdad en el encuentro pero las decisiones arbitrales fueron demasiado claras, no fueron tomas de decisión imparciales y poco a poco acabaron minando a los entrenados por Iñaki Sánchez. El control del cuadro donostiarra fue palpable y acabó ganando el choque. El Katu Kale jugó con Will (17 puntos), Anderson y Gorka (5 puntos cada uno), Fernando e Ibón (3 puntos cada uno), Iñaki y Urku (1 punto cada uno). También jugaron Mikel Sánchez y Aitor. El Katu Kale seguirá entrenando para preparar el partido que jugará el día 12 contra el tercer clasificado del grupo dos que, todavía, no está decidido quién será el rival pero si los eibarreses lograran la victoria jugarían la fase de ascenso en Donostia el fin de semana del del 19-20 de mayo. El Katu Kale debe continuar trabajando para tener todas las opciones posibles en un final de temporada agotador. La regularidad es clave porque se trata ahora mismo de una carrera maratoniana. Iñaki Sánchez y sus jugadores lo van a dar todo para pelear por un objetivo que persiguen desde hace varias temporadas, quieren recuperar una categoría en la que ya estuvieron y que supone un avance más en su meta de crecer. La pasada campaña el Katu Kale estuvo en la misma tesitura, se quedó a las puertas del ascenso.