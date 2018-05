El Katu Kale, en la recta final de su lucha por el ascenso El Katu Kale tiene que darlo todo empezando mañana ante el Kurkubi en el polideportivo donostiarra de Bentaberri. / MORQUECHO Este fin de semana juega una final four en Donostia con el objetivo puesto en subir a Segunda Provincial DV EIBAR. Viernes, 18 mayo 2018, 00:23

El Katu Kale se ha clasificado para jugar mañana y el domingo la fase de ascenso a Segunda Provincial en el polideportivo de Bentaberri de Donostia. Los armeros ganaron al Take Coach de Tolosa por 67-49 en un partido que era decisivo para meterse en esta 'final four' definitiva para ascender. El Katu Kale era consciente del choque que les esperaba ante los tolosarras, contra los que se había enfrentado a lo largo de la temporada, consciente de que era un rival que no daba un balón por perdido.

El Katu Kale empezó fallón ante el aro a la vez que el rival se mostraba enchufado. Mediado el primer cuarto el resultado era de 0-6 pero, en ese momemto, los armeros empezaron a anotar y se llegó a concluir este periodo con un claro 20-9. La ventaja empezaba a ser importante, rondaba los 10 puntos faltando dos minutos al descanso, pero el Katu Kale se relajó y recibió un parcial de 2-9 para dejar el resultado al descanso en 30-24. Se acercaban los tolosarras, pero sintiendo la amenza, los eibarreses cambiaron de táctica y reiniciaron el partido con otro brío. Hubo más presión del Katu Kale a lo que se sumó acierto en el tiro exterior, esto hizo que el tercer cuarto fuera para los armeros que casi finiquitaron el choque con una ventaja de 21 puntos, con un claro 52-31 en el marcador. En el último cuarto, el Katu Kale se dedicó a mantener el resultado y finalizó con un 66-49. La formación armera basó su victoria en su defensa pero lo más positivo del encuentro fue la aportación ofensiva, los puntos se repartieron entre casi todos los componentes. El máximo anotador fue Will con 18 puntos; Sergio con 10, Pi con 9, Anderson con 8, Unai con 6, Aitor Fernández y Mikel Sánchez con 4 cada uno, Gorka y Urku con 2 cada uno. También jugaron Arizmendiarrieta e Ibón.

Mañana a las 20.00 horas juega el Katu Kale ante el Kurkubi y, si ganan, el domingo a las 12.00 horas jugaría la final ante el ganador de la otra semifinal que es Antigu Luberri A y Easo.