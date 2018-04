El Katu Kale perdió 57-54 en casa del Antigua Luberri B Aitor. / MORQUECHO Los armeros, que no pudieron con el líder, aún tienen opciones de ascender directamente a Segunda Provincial DV EIBAR. Viernes, 20 abril 2018, 00:12

El Katu Kale, en fase de ascenso a Segunda Provincial, no pudo conseguir la victoria frente al Antigua Luberri B de Donostia y cayó 57-54. Los eibarreses se enfrentaban al líder de su grupo con muchas ganas de sobreponerse a la derrota encajada contra este mismo equipo en el partido de ida, en el que los donostiarras se fueron de Eibar con una renta de once puntos. El partido comenzó muy mal para las aspiraciones del Katu Kale; con un parcial de 18-0, el Antigua Luberri B consiguió abrir una brecha demasiado grande en el marcador en tan sólo siete minutos. Cabe decir, que en esta ocasión, los chicos entrenados por Iñaki Sánchez, no es que no estuvieran centrados, sino que fallaron todos y cada uno de los tiros de campo que intentaron en el cuarto. Además, tampoco supieron aprovechar los tiros libres de los que dispusieron y todo esto unido a la gran labor arbitral perjudicando a los armeros, supuso que al final del primer cuarto el resultado fuera de 23-3.

El encuentro se puso muy cuesta arriba. No obstante, quedaban tres cuartos por delante y el Katu Kale cambió su defensa y empezó a presionar en todo el campo. A lo largo del segundo cuarto, poco a poco, esa brecha se fue reduciendo. Por otro lado, los eibarreses empezaban a anotar con cierta fluidez y conseguían que los locales no anotaran con tanta facilidad. De esta manera se llegaba al descanso con ventaja donostiarra, 32-13. En la reanudación, viendo que en el segundo cuarto se consiguió hacer daño al Antigua Luberri B, el Katu Kale siguió con el mismo argumento. Presionar en toda la cancha, buscando el error del contrario e intentar atacar de la manera más organizada posible. Sin embargo, los locales supieron deshacerse de la presión y conseguían anotar con cierta facilidad. Así, este cuarto fue ganado por los donostiarras por un punto, de manera que el resultado era de 49-35 a falta de 10 minutos para el final del partido.

En el último cuarto, los entrenados por Iñaki Sánchez se dejaron la piel en la cancha para intentar conseguir lo que parecía imposible. Elevaron un punto más su presión y unido al desgaste físico de los donostiarras, supuso que a falta de 40 segundos para terminar el encuentro, el Katu Kale se pusiera a sólo un punto. El siguiente ataque fue del Antigua Luberri B y gracias a una muy buena defensa, no consiguió anotar. A falta de 15 segundos la posesión era para los eibarreses. Sin embargo, no consiguieron mantener la calma suficiente como para jugar un ataque ordenado y desafortunadamente, no consiguieron anotar. Al final, la última canasta fue local y se llegó al final del partido. 57-54. El Antigua Luberri B ha conseguido el ascenso de manera matemática a falta de dos jornadas para que termine la fase de ascenso. Al Katu Kale todavía le quedan posibilidades para subir de manera directa, pero depende de una carambola poco probable. Por parte del Katu Kale anotaron: Aitor (11 puntos), Will (9), Gorka (6), Ibai (3), Garrido (6), Unai (-), Fernando (-), Mikel (-), Ibon (-), Anderson (19).

Cantera

La cantera de baloncesto de Eibar, el equipo infantil jugó en Ipurua contra el Illarramendi Santa Teresa GBC de Donostia. El partido empezó igualado pero poco a poco los donostiarras abrían brecha en el marcador en el segundo cuarto y fueron ampliando la ventaja hasta el resultado final de 23-5. El equipo armero va mejorando y se acerca más a sus contrarios en este es año complicado al tener que enfrentarse a rivales que llevan varios años compitiendo.

El equipo de la escuela viajaba hasta Hondarribia para enfrentarse al equipo local, volvió con una victoria bajo el brazo, menos cómoda de lo que muestra el marcador final 27-56. Los eibarreses jugaron muy bien, tuvieron un gran acierto cara al aro, su progresión es muy buena y los técnicos están contentos con sus jugadores y jugadoras, hay que recordar que es un conjunto de carácter mixto.