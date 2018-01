Kabia lleva al teatro el sueño de una Alicia del siglo XXI en crisis vital Escena. Un equipo de siete actores y actrices ponen en pie 'Alicia después de Alicia', mañana en el Teatro Coliseo. / JUANMA APARICIO 'Alicia después de Alicia' presenta un drama soñado con personajes de cuento, mañana en el Teatro Coliseo FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 18 enero 2018, 00:13

Alicia no es la del cuento, y la obra de teatro no es para niños. Alicia quiere ser violinista pero el camino no es fácil. Se enfrenta a una crisis vital, de esas que son tan comunes hoy en día, pero cuando se echa a soñar sus problemas se mezclan con el universo del cuento de Lewis Carroll. Así se presenta 'Alicia después de Alicia', una obra de la compañía bilbaína Kabia que llega al Teatro Coliseo mañana.

«Es una Alicia de hoy en día. Sufre una crisis existencial porque persigue el sueño de ser una gran violinista pero no lo consigue» explica Borja Ruiz, director de la obra. Siete actores y actrices se pusieron a trabajar con él para poner en marcha una historia de creación propia. La mayoría forman parte de la compañía desde hace más de una década, «conocen muy bien el tipo de lenguaje que utilizamos».

Obra 'Alicia después de Alicia'. Interpretación Haizea Águila, Florentino Badiola, Karol Benito, Yolanda Bustillo, María Goiricelaya, Javier Liñera y Juana Flor. Dirección Borja Ruiz. Cuándo Mañana viernes a las 20.30 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entrada 10 euros.

En realidad, la Alicia del siglo XXI se pasa la mayor parte del espectáculo soñando, y en ese mundo onírico es donde sus fantasmas del día a día se mezclan con los personajes del cuento que más le leía su madre de niña. «A la hora de hablar de los deseos y los sueños de este personaje vimos que podíamos introducir un guiño a 'Alicia en el país de las maravillas'» apunta Ruiz. Por ese motivo la realidad y el mundo de los sueños se mezclan para el personaje protagonista. «Sueña con su vida personal, su deseo de ser violinista, su relación con sus seres queridos, y al mismo tiempo ocurre que esos personajes de su vida real adquieren la forma de personajes de 'Alicia en el país de las maravillas', un cuento que ella tiene muy presente desde su infancia».

La obra no deja de reflejar el drama que vive su protagonista pero lo hace en un universo que deja libre la imaginación. «Es muy onírico» explica el director. «Es verdad que estamos contando el drama de un personaje pero como es un sueño con estos personajes de cuento, la obra está salpicada de humor». Ese equilibrio entre lo dramático y lo cómico es lo que se ha encontrado la compañía desde el estreno de la obra, en octubre del año pasado.

Mezclar a los personajes de la vida real de Alicia con los del cuento infantil exigía un trabajo de escenografía que se ha combinado con una técnica de 'video-mapping'. «Hemos creado una serie de imágenes animadas, un trabajo de Ane Pikaza que es integrante de la compañía, y que nos ayuda a crear un mundo muy onírico». Con ello, la compañía pone en escena «una historia que relaciona a este personaje con un sueño que ha perseguido toda su vida».