José Luis González (Ganador del premio Barahona de Soto de textos teatrales): «Cuando escribes teatro, a lo que aspiras es a verlo en escena»
FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Miércoles, 25 abril 2018, 00:14

No es extraño ver al ermuarra José Luis González 'Poxpolo' en el teatro. Su trabajo como director del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Eibar le obliga a ello. Pero más allá de la profesión hay vocación, y muestra de ello es el premio que ha logrado recientemente. El concurso de textos teatrales 'Luis Barahona de Soto' se cuenta entre los más prestigiosos de España, y curiosamente sus dos premios de esta edición han viajado a Euskadi. González ha ganado en la categoría de textos infantiles con 'La odisea del papá de Wangari'. El Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Lucena y la Escuela de teatro Duque de Rivas organizan este concurso dotado con 2.000 euros y trofeo en su categoría para público infantil.

-¿Primera participación en un concurso de este tipo?

-No. Escribo a saltos, cuando puedo... y cuando no estás metido en un colectivo, una manera de testar los textos es enviarlos a concursos. El problema es que o eres el ganador, o normalmente no sabes qué ha sucedido.

-¿Esperaba el premio para 'La odisea del papá de Wangari'?

-Era un texto que tenía buena pinta. Al principio lo pruebas con quienes tienes cerca, con la mujer y con los críos. Se lo lees a Iñaki y a Marina y ves que lo cogen, que quieren que se lo cuentes y cuando ven algo similar a lo que ocurre en el cuento te lo recuerdan... Pero en un principio estos textos llegan apenas a una docena de personas. Se da la circunstancia de que éste lo leyó el director de la Banda de Música Carlos Sánchez-Barba, ha hecho una composición musical, y a partir de ahí habría que ver cómo montarlo.

-Pero el propio premio incluye la representación de la obra por parte de la Escuela de teatro Duque de Rivas de Lucena.

-Es un aliciente, ¡claro que sí! Cuando escribes un poema, un cuento o una novela, te pide papel, te pide ese formato. Pero cuando escribes teatro, a lo que aspiras es a verlo en escena, a que haya un escenario diseñado por alguien, que haya unos actores y unas actrices... y que la Escuela Duque de Rivas lo vaya a interpretar es un aliciente. Es obligatorio ir a recoger el premio y espero que coincida con la representación para poder verlo.

-Pero dice que también se podría ver la obra por aquí algún día.

-Es una cosa que Carlos Sánchez-Barba y yo tenemos en mente. Lo que ocurre es que no es fácil aunque hay tres versiones, en castellano, en gallego y en euskera. Por eso la idea sería tratar de hacerlo aquí en algún momento.

-¿Qué fue antes, la afición por escribir o por escribir teatro?

-Escribir teatro. Lo que pasa es que ES algo que hago muy a salto de mata. En los años 80 existía un taller mancomunado, el 'taller de teatro Ermua-Eibar', y cuando había que plantear alguna historia la escribía. Se hicieron varias obras, algún texto de Chéjov, en el instituto también escribí algunos textos... Ahora, desde hace diez o doce años intento escribir con cierto ritmo, aunque no sea de forma muy disciplinada, pero sí con una continuidad.

-¿Es muy diferente escribir teatro u otro tipo de textos?

-He escrito cuentos, pero me encanta que en el teatro escribes los personajes. Tan pronto como te viene una idea lo reflejas. De hecho, con 'El oxímoron de la abuela' yo quería hacer un cuento. Se trataba de encapsular una historia que mi padre contaba sobre lo que le había pasado a la abuela, que me parecía terrible. Quería contar cómo les habían humillado por ser los perdedores en la Guerra Civil, y cómo cuando tocó ayudar a unas personas que les habían humillado la reacción de mi abuela fue justo la contraria a lo que se esperaría, echar una mano pensando que no se podía dejar a unas p&clubsersonas desvalidas. Eso lo empecé como cuento, pero me empecé a plantear si podría funcionar en el teatro... y lo fui haciendo. En el teatro tienes que ir a lo concreto. En un cuento te puedes expandir, y en una novela ni te cuento, pero en teatro no.

-Ha nombrado 'El oxímoron de la abuela', que se estrenó en Ermua y Eibar, y ha viajado recientemente a Jumilla y Ourense.

-Sí. Fue una casualidad que Maite Lorenzo y Juanma Cano lo leyeran y quisieran llevarlo a escena. Que se haya visto en estas cuatro localidades ya suma más de mil espectadores y las reacciones están siendo positivas, a sabiendas de que somos un autor aficionado y un grupo de teatro aficionado. Pero parece que la historia gusta y que el tratamiento que se ha hecho desde La Red Teatro gusta.

-¿De dónde le viene el interés por escribir para niños?

-Aparte de mi trabajo como gestor cultural soy diplomado en Magisterio, y lo de maestro siempre ha estado ahí. Por eso, desde que leí a Gianni Rodari en 'Gramática de la fantasía' a veces te viene una idea y ves que... Precisamente 'La odisea del papá de Wangari' viene del momento en que aparecen en televisión esas imágenes terribles de una patera que se ha hundido, con la Guardia Civil rescatando a personas que se estaban ahogando y mi sobrina, que tendría cinco o seis años, pregunta «¿qué pasa ahí?». ¿Cómo puedo contar lo ocurre ahí? Pues a raíz de eso me pongo a escribir.

-¿Qué se puede contar de la obra?

-Tenemos a un personaje que es Wangari, un homenaje a las mujeres africanas y a Wangari Maathai, la premio Nobel de la paz. A partir de ahí hay un montón de personajes, y esa es una complejidad de la obra. Al final se cuenta el viaje, la espera de Wangari a que regrese su padre. Entonces le dice Sito «siempre sucede lo mismo, tu padre no regresará. Primero se van atraídos por Ciudad Próxima. Allí viven en las afueras, donde escuchan los cantos de sirena de Ciudad Norte, después cruzan el desierto de Duna Dunera, pasan el mar de Tormenta y llegan a Costa Colores. De Costa Colores llegan a la ciudad y allí se pierden para siempre». Eso es lo que se cuenta, pero con un final feliz.

-Hablaba de la cantidad de personajes. ¿Es una obra fácil de representar?

-Yo creo que se puede llevar a escena. Planteo que puede ser representado con actores y actrices, o con marionetas. Harían falta tres o cuatro manipuladores, o cinco o seis actores. Eso es lo más complejo porque en estos momentos las producciones de teatro suelen reducir el elenco porque los presupuestos no dan. Por lo demás, la gente que lo ha leído y el jurado del Barahona de Soto han visto que se puede hacer.

-Tiene una obra para adultos en cartel, otra infantil ya premiada, ¿qué será lo próximo?

-Lo que me gustaría es que se llevaran a escena las otras obras que tengo escritas. Más allá de eso me gustaría escribir, y seguir pasando ese test que son los concursos.