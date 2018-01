Las Jornadas de Teatro calientan motores para su edición número 41 Protagonistas. Kiti Mánver, Malena Alterio y Luis Varela, algunos de los actores que pasarán por Eibar. José Sacristán, Imanol Arias, Iñaki Miramón y Gurutze Beitia estarán juntos el 18 de febrero en la apertura del festival FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 7 enero 2018, 00:21

No ha habido crisis de los 40 para las Jornadas de Teatro de Eibar que disfrutaron el año pasado de una edición redonda y dentro de poco más de un mes afrontan la número 41. Lo harán con un programa fiel a su estilo, combinando producciones de alto presupuesto y caras conocidas con otras más alternativas y cargadas de compromiso con el escenario.

«Una salvajada». Así es como describe el director artístico Juan Ortega el acto de apertura de las Jornadas de Teatro que llegará el domingo 18 de febrero. El actor José Sacristán (que actuará al día siguiente en Eibar), acudirá para dar el banderazo de salida al festival acompañado por otros tres nombres propios. Dos de ellos tienen vinculación directa con la ciudad, Imanol Arias e Iñaki Miramón. La cuarta será la actriz vasca Gurutze Beitia. Las voces de los cuatro servirán para hacer un repaso a una disciplina que les llena de pasión.

Esta presentación cambiará el formato habitual de la inauguración de las Jornadas de Teatro. En los últimos años se han ofrecido conferencias a cargo de profesionales destacados de las artes escénicas, tanto intérpretes como directores o autores. Sin embargo esta edición llegará en un formato de coloquio abierto. José Sacristán ya sabe lo que es dar apertura a las Jornadas de Teatro de Eibar. Fue en el año 2007 en el salón de actos de la casa de cultura Portalea. Iñaki Miramón e Imanol Arias llegan como herederos de Narruzko Zezen, dos actores con carreras consagradas que dieron sus pasos en la antigua Universidad Laboral. El primero ha actuado en varias ocasiones en Eibar, y sin embargo Imanol Arias no lo ha hecho ya que su carrera se ha prodigado más en cine y televisión. Con ellos estará también Gurutze Beitia, una actriz vizcaína que se ha prodigado mucho en televisión pero que también cuenta con una dilatada experiencia en el teatro.

José Sacristán es el protagonista de la primera de las funciones que ofrecerá la edición 41 de las Jornadas de Teatro de Eibar. Antes tendrá lugar la ya tradicional Muestra de Estatuas Humanas que da el pistoletazo de salida en la calle. Pero el telón se abrirá con 'Muñecas de porcelana', un trabajo en el que Sacristán comparte escenario con Javier Godino.

Juan Carlos Rubio ofreció la conferencia inaugural de las Jornadas 2012 por ser uno de los directores teatrales más activos, y curiosamente él es quien conduce 'Muñecas de porcelana' y también otra de las obras que se podrán ver en Eibar, 'Sensible'. Kiti Mánver y Chevi Muraday son los actores que subirán al escenario en este espectáculo. Entre las obras con actores y actrices más conocidos por el gran público está también 'Los universos paralelos', con Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta e Itzan Escamilla en el reparto. Además, la escena eibarresa recuperará un año después 'Héroes', con Luis Varela, Juan Gea e Iñaki Miramón, una obra que estaba programada en la pasada edición pero que se tuvo que suspender por un problema de salud de uno de los intérpretes cuando había sido una de las obras con mejor aceptación en taquilla.

A pesar de que hace un lustro el Ayuntamiento de Eibar asumió la organización de las Jornadas de Teatro, el festival no ha perdido el carácter atrevido a la hora de ofrecer propuestas que no se acercan en otro tipo de circuitos. Compañías como La Garnacha, Histrión, Chapitô, Titzina o Teatro del Temple acudirán con obras nuevas o veteranas. «Programar 'Los cuernos de don Friolera' después de 20 en cartel es un gustazo» apunta Ortega. También estará presente el trabajo más reciente de compañías vascas como Txalo, Hika o Vaivén, y no faltarán las compañías universitarias. En esta sección habrá participación eibarresa por parte del grupo amateur La Red que ofrecerá en el festival 'El oxímoron de la abuela', con Maite Lorenzo y Juanma Cano en escena. También Narruzko Zezen renace de sus cenizas para poner el broche final a las Jornadas.

Está previsto que la presentación oficial del programa se celebre el lunes 22 de enero. Para esa fecha se editará el programa completo con el fin de proceder a su difusión entre la ciudadanía, de forma previa al inicio de la venta anticipada de entradas.