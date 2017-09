Javier Núñez volverá a ser portavoz del Partido Popular Javier Núñez. / FÉLIX MORQUECHO A.E. EIBAR. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:31

Javier Núñez ha sido nombrado portavoz del Partido Popular en Eibar. Tras el Congreso del PP de Gipuzkoa y la reunión de su Comité Ejecutivo, la dirección del partido, presidida por Borja Sémper, ha decidido que Núñez retome su actividad como portavoz del PP en Eibar. «Por motivos personales me he mantenido alejado de la actividad política, pero la dirección del PP me ha encomendado que me ocupe de la portavocía del partido en Eibar», señaló Nuñez.

Anteriormente, fue cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones el 2015, sin obtener representación municipal. Nacido en Eibar ha pasado por las concejalías de este partido en Soraluze y Elgoibar. Se integró en el PP, en 1995, justo tras el asesinato por ETA de Gregorio Ordoñez. Más adelante en 1999, en un momento con muchas dificultades para contar con personas dispuestas a presentarse y ocupar los cargos del partido, fue cuando decidió presentarse por Soraluze, municipio en el que por primera vez obtuvo este partido representación.

Después en 2007, sustituyó a Iñigo Arcauz, para hacer frente a la concejalía de Elgoibar.