Irabazi se opone al derribo del chalet de Mekola porque es un inmueble protegido A.E. eibar. Sábado, 8 julio 2017, 00:56

Irabazi Eibar muestra su oposición al derribo del chalet de Mekola, tal como trata de llevar a cabo el Ayuntamiento, tras la firma de un convenio con la propiedad «porque se estaría incumpliendo la normativa sobre el Patrimonio Cultural Vasco. (Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco)», según este grupo de la oposición.

La portavoz de este grupo, Maria Jesús Agirre alega que «este inmueble, por sus características arquitectónicas, está catalogado como edificio singular y sujeto a régimen de Protección Especial, y por lo tanto, a la limitación de no poder ser derribado ni total ni parcialmente, según el PGOU». En esta dirección, Agirre lamenta que «Eibar conserva muy poco patrimonio histórico y este edificio es uno de los escasos que se mantiene. No pueden eliminarlo saltándose así la Ley» censura la edil de Equo Berdeak. Recientemente el alcalde, Miguel de los Toyos, anunció el cierre de un convenio con la propiedad al que seguirá la declaración de ruina del antiguo chalet, al que seguirán después las obras de derribo. Desde Irabazi denuncian «la precipitación con la que se pretende abordar el proceso, sin contar aún con el estudio de viabilidad para la posible rehabilitación del inmueble al que se comprometió el propio equipo de Gobierno en los presupuestos». Así, recuerda Agirre que «vía enmienda se acordaron 6.500 euros para la ejecución de este estudio y ahora pretenden que nos olvidemos de ello. ¿Es así como cumple este Ayuntamiento sus compromisos presupuestarios? No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante este abuso», ha advertido Aguirre. Irabazi propuso hace meses el traslado de la Escuela de Música, ubicada en Portalea, para convertir el chalet en la Musika Etxea. «Para ello era necesario hacer un estudio de viabilidad antes de acometer la posible reforma». Finalmente en cuanto a la declaración de ruina solicitan que el trámite lo lleve «un gabinete externo imparcial».