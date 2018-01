Irabazi lamenta el derribo del chalet de Mekola «por su no reconversión en Musika Etxea» A.E. EIBAR. Miércoles, 24 enero 2018, 00:18

Irabazi Eibar lamenta «el triste final» que el Ayuntamiento de Eibar ha decidido dar al emblemático Mekola 4 (chalet Vildósola) ordenando su derribo. «Supone otra gran pérdida para el patrimonio arquitectónico de Eibar, ya que se trata de un inmueble de especiales características de antigüedad, diseño y armonía de conjunto, que debía haberse conservado y protegido». Irabazi aprecia que «falta más esfuerzo e implicación del equipo de Gobierno para evitar la demolición», señala su edil, María Jesús Aguirre. El edificio era obra de un arquitecto, Urbano de Manchobas, «conocido como un gran arquitecto-proyectista en toda la comarca». Por ello, Irabazi trasladó en su día la propuesta de reconvertir el chalet en una Casa de Música ('Musika etxea') a fin de descongestionar el excesivo número de actividades que coinciden en Portalea. «Desgraciadamente ese planteamiento no fue del agrado del Gobierno y desde hoy la desaparición de ese edificio es ya un hecho»

Desde Irabazi han remarcado que «aún no han recibido la declaración de ruina que lleva aparejado cualquier derribo y que se solicitó al Ayuntamiento desde este grupo. Solo se ha obtenido un informe técnico de la arquitecta municipal, donde se constata la «posible situación de ruina». Ese informe se acompaña de una justificación jurídica en la que aseguran que la declaración de ruina de la edificación es innecesaria, «porque el edificio está fuera de ordenación. A nuestro grupo, no obstante, le hubiera gustado disponer de dicho documento justificativo», señala Agirre. Esta coalición considera, además, que «se ha desaprovechado una vez más la ocasión de escuchar a la ciudadanía y hacerle partícipe de la gestión municipal al no haberse desarrollado el proceso de participación ciudadana anunciado desde el Ayuntamiento. Los vecinos de Mekola y Arrate bide desconocen todavía el destino que va a asignarse al terreno que ocupa el chalet», ha censurado la portavoz de Irabazi, Aguirre.