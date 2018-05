Se invertirá cerca de un millón de euros en asfaltados La trasera de Txikito de Eibar es uno de los puntos más deteriorados. / MORQUECHO De los Toyos afirma que «la inversión hace frente a las necesidades de mejora que nos dicen los técnicos» El alcalde rechaza las críticas de electoralismo vertidas por la oposición ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 1 junio 2018, 00:14

Cerca de un millón de euros invertirá el Ayuntamiento en los dos próximos años con el fin de mejorar el asfaltado urbano de la localidad.

La superficie que se trata de abordar asciende a 41.995 metros cuadrados a lo largo de 41 calles. Se afrontarán todas las zonas que «en verdad cuentan con una clara necesidad, que ha sido corroborada por un informe que nos han presentado los técnicos, y en base también a las propuestas de los vecinos en las reuniones de los barrios», señaló el alcalde, Miguel de los Toyos.

Calles Un total de 41. Superficie 41.995 metros Presupuesto 1.034.895 euros. Tramos Un total de 7.622 metros cuadrados se afrontan en Azitain, con una inversión de 180.664 euros. En Santaiñes se afrontan 3.414, con 80.920 euros, y la carretera de Unbe, con 2.435 se destinan 57.727 euros.

El deficiente estado del pavimento de la calzada en diferentes calles del municipio motivó que se encargara la revisión «de todas y cada una de las calles» para que, realizadas las inspecciones pertinentes, se recogieran, en un plan plurianual, las necesidades de renovación de asfaltado en las diferentes calles.

El objeto del plan es la renovación del pavimento de calzada en las calles en las que exista un deterioro de asfaltado notable, pero dirigidas a contemplar la renovación de calles completas evitando en lo posible actuaciones parciales.

De aquella superficie, un total de 7.622 metros cuadrados corresponden a la mejora del asfaltado en Azitain, negociado en base a una enmienda con el grupo EAJ-PNV para este cometido. En total este proyecto cuenta con el tramo de mayor volumen inversor, cifrado en 180.664 euros.

En general, salvo excepción de un lateral de la plaza de Unzaga, se procederá al fresado del asfaltado existente. En Unzaga, concretamente en el lateral de los números 2 y 3, que actualmente está adoquinado, se procederá a desmontar todo él y posteriormente extender dos capas de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor, siendo la capa superior un asfalto impreso. En el resto se procederá a la extensión de una capa de aglomerado asfáltico, 5 centímetros, y la renovación de la pintura vial.

Replica a la oposición

El alcalde apuntó también que la inversión a realizar se aproxima a las cantidades destinadas en los últimos años, cifradas en 370.000 euros, en el año 2016 y los 420.000 del 2017.

En este sentido, De los Toyos rechazó las críticas vertidas por EAJ-PNV y EH Bildu acusando de «electoralismo» al equipo de gobierno socialista a la hora de destinar 1.034.895 euros en las anualidades 2018 y 2019 para asfaltados. «Teniendo en cuenta que 180.000 euros corresponden a la enmienda negociada con el PNV, se corresponden las mismas cantidades a las que destinamos a estos menesteres», dijo De los Toyos, que hizo un llamamiento a la responsabilidad para «atender las necesidades de mejora que nos detallan los técnicos».

En esta dirección, el alcalde apuntó que «Eibar no puede esperar a junio del 2019 o a cualquier fecha electoral para que el próximo gobierno municipal afronte las deficiencias que tiene contraídas la ciudad. Es un ejercicio de responsabilidad acometer las inversiones para la ciudad. Al que me acusa de electoralismo puedo acusarle yo de realizar electoralismo. No puedo admitir que las calles estén abandonadas. Lo que queremos es que hagan y además existe una necesidad de rematar las calles».

El largo listado de calles que está previsto acometer no tiene según indicó De los Toyos «un afán de concentrar la inversión cerca de las elecciones. En absoluto. Ocurre que los técnicos nos presentaron un informe en febrero y en abril se presentó a los grupos. En los últimos cinco años se han gastado cantidades similares en asfaltados y pasos sobreelevados. Sería un mal favor a la ciudadanía el que no hagamos lo que debemos hacer. Espero que el resto de los grupos políticos lo apoyen», finalizó De los Toyos.