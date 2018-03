Inspiración animal en la ciudad Animal culture. El estudio de arquitectura Kokojaten, en Fermín Calbetón, acoge durante un mes un trabajo de ilustración. / FOTOS: MORQUECHO El estudio Kokojaten acoge hasta final de abril una exposición de 'Animal culture'Ilustración, textos y prendas de ropa se unen en un proyecto de Jesika Martínez-Alcocer, que combina cultura e instinto FÉLIX MORQUECHO EIBAR Jueves, 29 marzo 2018, 00:18

. Jesika Martínez-Alcocer sabe lo que es exponer en galerías de arte y salas de cultura, pero está encantada dibujando en un local pequeño pero céntrico, ante un escaparate por el que no deja de pasar gente. «Es que yo no quiero llegar a cuatro, quiero llegar a cuatrocientos». Por eso su trabajo se puede ver hasta finales de abril en el estudio Kokojaten, en la calle Fermín Calbetón, donde después de unos días de descanso volverá a tomar sus rotuladores.

'Animal culture' es el proyecto personal de Jesika Martínez-Alcocer, una ermuarra licenciada en Bellas Artes que encontró en la serigrafía una forma de canalizar su creatividad hacia el sector textil. Una residencia artística en Bilbao Arte le permitió conocer bien la técnica y después llegó el momento de encontrar un concepto que centrase su creatividad. «Todo se refiere a la idea del animal humano, y veo que yo encajo en ella, en un espacio entre el animal y la persona. Hablamos de situarnos cerca de los animales, de dejar la hipocresía humana a un lado, y ver que es importante que el mundo no se vaya a la mierda» se rebela.

El planteamiento toma la capacidad cultural humana y la combina con el instinto animal. Son dos características que Jesika Martínez-Alcocer refleja en varias disciplinas. Sus textos e ilustraciones son el primer paso para llegar después a prendas de ropa. Fire Wear Foundation le permitió contar con prendas textiles que aseguran unas condiciones éticas de trabajo en su elaboración, y así lanzó su primera colección. Sin embargo, el hecho de afrontar en solitario este proyecto no le permite la continuidad que requeriría. «Pero la creación es imposible que cese porque es algo que yo necesito» señala.

«Es importante estar a pie de calle, me interesa que la gente pueda ver el proceso de trabajo»

Internet es el medio para mostrar públicamente su proyecto creativo. El blog animalculture.blogspot.com es un escaparate abierto a trabajos distintos. «A veces de una frase surge un dibujo, otras veces una ilustración hace que escriba un cuento... lo primero es la creatividad, pero su desarrollo no siempre es igual» señala. La escritura y el dibujo son disciplinas de las que Martínez-Alcocer ha disfrutado siempre, y que se funden en este proyecto.

Locales vacíos

La puesta en marcha de 'Animal culture' hace cuatro años combinó luces y sombras. Por una parte el hecho de vender prendas más allá del círculo de amigos y conocidos supuso un aval para su autora. Por contra, no encontró un espacio donde desarrollar su trabajo. «Estuve buscando la posibilidad de trabajar en algún bajo a pie de calle, tanto en Ermua como en Eibar, porque lo único que necesito es un espacio y una mesa. Y hoy en día hay un montón que están vacíos, pero sus propietarios prefieren que sigan así antes de abrirlos a una actividad, me ha sido imposible» señala.

Esa situación hace que la posibilidad de exponer su trabajo en Kokojaten, en el centro de Eibar, la vea como «un regalo. Para mí es importante estar a pie de calle, me interesa que la gente pueda ver el proceso de trabajo. Por eso muchas de las cosas que tengo aquí son bocetos, no obras acabadas». El escaparate virtual permite ver una parte, pero Martínez-Alcocer tiene claro que «en internet se puede ver el resultado pero no cómo se llega hasta ahí. Aquí puede entrar cualquiera, ver lo que hago, preguntar...».