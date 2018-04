«Toda la imaginación está puesta en unos atracadores eibarreses» Iván Santamaría Cueto sostiene el primer libro que ha autoeditado. / FÉLIX MORQUECHO El hostelero Iván Santamaría publica el libro '¿Una más.... y lo dejamos?' | Aborda el encargo que hace un croata a unos jóvenes eibarreses para que roben un anillo a un jeque árabe ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 1 mayo 2018, 00:31

El hostelero eibarrés Iván Santamaría Cueto ha irrumpido en el mercado literario con su primer libro '¿Una más.....y lo dejamos?', una autoedición de Círculo Rojo, en el que da a conocer una historia de un atraco protagonizado por un grupo de eibarreses en Barcelona.

La historia de su primer libro tendrá su continuidad en otros dos que ya están en camino, bajo el título '19 días' y 'Cicatriz', que saldrán a la luz más adelante.

Su primer libro '¿Una más...y lo dejamos?' está dedicado a un amigo eibarrés desaparecido que le prometió visitarle y que nunca llegó a hacerlo, al fallecer. No obstante, Santamaría guarda un gran recuerdo de una cena que reunió a Patxi, Morenazo, Txifi, Sony, Coronel -su amigó desaparecido- y a él mismo, un mes de julio, en Ipurua, además de un concierto de Barón Rojo, en fiestas de San Cristóbal.

Por ello, sus amigos se convierten en la ficción en los protagonistas del libro Trip, Patxi, Sony, Txus, Burni, Paraca, quienes un buen día reciben el encargo de un croata para llevar a cabo un atraco en Barcelona, de un anillo propiedad de un árabe. «Toda mi imaginación la he puesto en estos atracadores que lo preparan todo en Eibar y después marchan a cometer el atraco». En los diálogos se extrae mucha influencia de la vida hostelera que sigue teniendo Santamaría, las lealtades y deslealtades de los amigos, la influencia de las relaciones en la pareja cuando se va a realizar un peligroso atraco y además a un jeque árabe. Todo parte de cuando un grupo de amigos cuyas vidas habían transcurrido con total normalidad, en medio de cervezas, tragos y pasteles, reciben la visita de un croata que quiere ajustar cuentas con un jeque. Este había encargado al croata un suministro de armas pero tres soldados del jeque quedaron heridos por el empleo de armas defectuosas. El árabe se niega a abonar el importe total de las armas y el croata quiere recuperar el dinero mediante el encargo del atraco al grupo de eibarreses.

Sin recurrir a la violencia

Estos, que nunca habían estado fichados, llegan a decir que «nunca hemos usado armas, nunca hemos recurrido a la violencia y nunca hemos tenido problemas con la policía. Si alguna vez se complicaba la cosa nos retirábamos y listo».

Santamaría escribe en los ratos libres que su profesión de hostelero le permite. En Eibar montó el bar Ez Dok, despues el Xare (antes Haritza), y después marchó a vivir al Puerto de Santa María, donde residió un año. Posteriormente, fue a vivir 10 años a Mallorca, y desde hace tres años reside en Benidorm. «Fue, en el año 2004, cuando estaba hospitalizado, cuando me puse a escribir. Siempre voy con mi cuaderno para escribir lo que siento, lo que me imagino, lo que oigo. De esa manera he reunido todas las historias en un libro. Tras año y medio de escribir me dije 'me lanzó a la piscina' y edité el libro», decía Santamaría, seguidor de la obra de autores como John Green y Ken Follet, y de la novela histórica. El libro se puede adquirir en la Librería Yraolagoitia.