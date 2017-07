Imagen eibarresa para llevar Bolsa. Imágenes relacionadas con Eibar y su industria ilustran 'Gustatzen jata'. / FÉLIX MORQUECHO Un proyecto amateur pone elementos eibarreses en camisetas y bolsas bajo el sello 'Gustatzen jata' FÉLIX MORQUECHO Eibar. Viernes, 7 julio 2017, 00:24

La historia industrial de Eibar y el carácter que esa trayectoria le ha dado a la ciudad es algo que hace sentir orgullo a gente de todas las edades. Eso se traduce en imágenes e incluso en palabras que diferencian a la localidad que Javier Clemente se atrevió a calificar como «zona independiente». De esas particularidades surgió 'Gustatzen jata', una iniciativa a la que sus promotores no se atreven a poner etiqueta porque no saben a dónde llegará. Por ahora, el objetivo es que estos diseños 'Born in Eibar' (nacido en Eibar) lleguen a todos los rincones del mundo aprovechando las vacaciones.

Hace un par de años Xabi comenzó a darles la vuelta a palabras como 'barixakua', 'parrapasa, 'mantekaua' o 'guardasola', de uso habitual en Eibar. Pero tuvo que ocurrir algo extraordinario para que Marta, Josune, Arkaitz, Jon y Lorea se sumasen al proyecto. Las tres parejas vieron nacer a sus respectivos primeros hijos entre junio y julio del año pasado, y esa cascada de emociones puso en marcha el proyecto. «Pensamos ¿por qué no? Es algo que a nosotros nos gusta y creemos que le puede gustar a la gente» explican.

Hace apenas un par de meses completaron un modesto catálogo de camisetas de adulto y de niño, sudaderas y bolsas de tela, con diseños que reflejan las motocicletas Lambretta y las propias letras 'Gustatzen jata'. «Solo con el tipo de letra ya nos hemos peleado bastante. Somos bastante críticos» apuntan. «Además, en Eibar presumimos de que las cosas se hacen bien, y en esto también queremos que sea así, que sean productos con calidad, con detalle, nada de hacer por hacer».

«'Born in Eibar' es un guiño a cómo se ha puesto en marcha todo esto»

Los diseños de 'Gustatzen jata' han llegado a la calle por sus propios promotores, por sus amistades y también a través de redes sociales en internet. «Tenemos más de 500 contactos en Facebook, y lo que más se ha vendido es la bolsa. Este tipo de bolsas de tela están de moda, y han salido más de 100». Sus promotores tienen claro que el alcance de estos lemas es limitado, algo que no les preocupa ya que no se trata de una actividad profesional. «Ya ha habido gente que nos ha dicho que el propio lema 'Born in Eibar' le corta, pero para nosotros es un guiño a cómo se ha puesto en marcha todo esto». Por eso no extraña que haya habido pedidos enviados a eibarreses afincados en San Sebastián, Bilbao o Zarautz.

Las redes sociales son una forma de dar a conocer la iniciativa sin salir del anonimato, pero al mismo tiempo permiten una respuesta por parte de los usuarios. «Hay gente que nos manda fotos suyas con las camisetas o las bolsas 'Gustatzen jata' desde distintos sitios. La primera llegó de San Mamés» recuerdan. «El Eibar ya organizó un concurso animando a la gente a enviar fotos de azulgrana desde todo el mundo. Pues esta sería otra forma de mostrar que alguien es eibarrés».

Si las motos Lambretta mandan en los primeros diseños, el logotipo de 'Gustatzen jata' no podía ser menos local. Se trata del quiosco de periódicos de la plaza de Unzaga, otra imagen muy reconocible. A partir de ahí solo el futuro dirá hasta donde llega este proyecto, «porque ideas tenemos un montón, empezamos y no paramos, solo nos falta encontrar la forma de plasmarlas».