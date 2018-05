Los hogares del jubilado también aprueban manifestarse este sábado

Concentración de los pensionistas ayer en Unzaga. / MORQUECHO

La asamblea de los hogares del jubilado de Eibar ha aprobado manifestarse este sabado en la convocatoria comarcal que está convocada. Los miembros de los hogares eibarreses, integrados en la Asociaciación Guipuzcona de Jubilados y Pensionistas, Agijupens, manifestaron que «hemos tenido que reconsiderar en la Junta Permanente Provincial nuestra no asistencia a la manifestación del 26 de mayo. Por ello, hemos decidido asistir y apoyar dicha manifestación, y seguir presentes en las concentraciones locales de Gipuzkoa», expresó su portavoz en Eibar, Félix Elkoroiribe. Según inciden desde este colectivo «consideramos que las movilizaciones han hecho que la sociedad y también los jubilados en particular vayamos concienciándonos de nuestros derechos, para que paso a paso vayamos hacia el empoderamiento de los pensionistas y de las personas mayores». Por este motivo, explicó Elkoroiribe que «entendemos que este tema hay que cerrarlo bien y generar tranquilidad, y sobre todo 'blindar' bien la subida de las pensiones y no dejar al albur de los pactos políticos». El portavoz subraya que que «parece que después del 2019 no hay una seguridad, una garantía de la permanencia de la subida de las pensiones en equiparación al IPC. A su vez, el factor de sostenibilidad sigue ahí, y es algo que tiene que desaparecer»

Por su parte, Arrate Berasaluce, de la asamblea de pensionistas apuntó que «con el acuerdo PSE y PNV no se recupera el poder adquisitivo y mienten cuando nos dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos y el aumento de la esperanza de vida. Hoy hay más riqueza que la que había antes de la crisis, pero su distribución es más injusta». Los pensionistas invitaron a asistir a la manifestación de este sábado, que partirá de Unzaga a las 12.00 horas.