El Somos no hizo un buen partido y cayó derrotado en Ipurua ante el Trapagaran Plantilla del Cadete femenino del Avia Eibar. / MORQUECHO El Haritza se deshizo del Urola, 29-19, y está a un paso de firmar definitivamernte el play off de ascenso DV EIBAR. Martes, 10 abril 2018, 00:15

El Somos Eibar cayó frente al Trapagaran en Ipurua por 24-32. No rindió al nivel que lo ha hecho durante toda la temporada en casa, y a pesar de que en los primeros minutos del encuentro el resultado se desarrollaba muy parejo en el marcador, las imprecisiones y las pérdidas de balón en ataque, lanzaron al equipo rival en el marcador, para que llegaran al descanso con seis goles de ventaja. No fueron suficientes las instrucciones en el descanso, y el equipo, aunque intentó mantener el tipo, de nuevo con Moyúa aguantando al grupo, no pudo con la losa que arrastraba y el partido finalizó con una amarga derrota.

El Haritza Eibar se deshizo del Urola, con un partido bien llevado desde el principio, y sin temblarle el pulso, para afianzarse en la segunda posición de la tabla, a falta de una jornada para finalizar la liga regular. Esta vez, el bloque trabajó muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo, con Soraluze y Berrizbeitia como baluartes en el centro de la zaga, y con Askasibar y Txirbel en la portería, que volvieron a dejar paradas de mérito. El resultado final 29-19 para los armeros. Por otro lado, victoria contundente del equipo sénior femenino del Avia Eibar en cancha del Galdakao con un aplastante 17-43, que las afianza en el liderato del grupo, de nuevo con Itsaso Mendikute como máxima goleadora, faceta en la que también destacó la juvenil Irune de Castro con 7 dianas.

Equipos base

Tan sólo las chicas cadetes del Avia Eibar tenían jornada este fin de semana, adelantado a la próxima jornada, donde sellaron matemáticamente el primer puesto del grupo tras derrotar al Pulpo, en Zumaia, con un resultado de 18-22. Muy buena temporada la que está haciendo el equipo entrenado por Jon Uriarte y Nahia Basterra, que las mete en semifinales del Trofeo Federación a falta de dos jornadas. Este fin de semana se reanudan las competiciones.