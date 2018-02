'Héroes' y 'Muñeca de porcelana' doblan función en las JornadasVenta de localidades para las Jornadas a través de internet Cola. La venta anticipada de entradas para las Jornadas de Teatro se desarrolló este año en el Centro social Untzaga. / FÉLIX MORQUECHO Las obras protagonizadas por José Sacristán e Iñaki Miramón fueron las que más aceptación tuvieron en la venta anticipada FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 3 febrero 2018, 00:57

Quedan 15 días para que las Jornadas de Teatro de Eibar den apertura a su edición número 41 con un coloquio entre cuatro nombres propios de las artes escénicas. A partir de ahí arrancará un mes cargado de actuaciones, un total de 21 espectáculos. Las funciones previstas inicialmente ya han sufrido sus primeras incorporaciones, ya que la buena acogida de dos obras ha permitido la programación de un pase más en cada caso. La venta anticipada de localidades tuvo lugar el pasado fin de semana y son muchos los espectadores que ya tienen sus entradas preparadas.

José Sacristán es uno de los nombres propios de la próxima edición de las Jornadas de Teatro. Estará el 18 de febrero en el coloquio que inaugurará el festival junto a Imanol Arias, Iñaki Miramón y Gurutze Beitia, y al día siguiente se subirá al escenario para interpretar 'Muñeca de porcelana' junto a Javier Godino. La función programada para el lunes día 19 agotó el papel y por eso se ha podido programar un pase más el día 20, en el mismo horario de 20.30 horas. Para esta función ya se ha vendido cerca de la mitad del aforo pero aún quedan localidades a la venta.

Similar proceso es el que ha vivido 'Héroes'. La obra protagonizada por Iñaki Miramón, Juan Gea y Luis Varela se cayó del cartel de 2017 por enfermedad pero el público no ha perdido las ganas de verla. La función del 3 de marzo a las 20.30 horas ya está completa pero se ha añadido una más a las 22.30. Para este segundo pase las localidades ya están a la venta.

'Los universos paralelos' y 'Los visitantes' han conseguido el lleno para sus funciones

No son estas las únicas obras que han despertado el interés del público de las Jornadas de Teatro. Dos más tienen prácticamente agotado el papel. Una de ellas llegará en la primera semana de festival, 'Los visitantes', un trabajo de la compañía vizcaína Khea Ziater con Asier Etxeandia a la cabeza del reparto. Lo improvisado de este formato y lo variable de su elenco no ha impedido que el interés del público se haya despertado hasta el punto de que ayer tan solo quedaba una entrada a la venta.

Nueve localidades son las que le restaban ayer para colgar el cartel de 'entradas agotadas' a 'Los universos paralelos'. La presencia de un reparto con intérpretes como Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué, Belén Cuesta o Itzan Escamilla ha servido para que las reservas se centraran también en esta obra que llegará el 8 de marzo.

Actuaciones cercanas

El calendario marca buena parte del resto de la cartelera. La primera función en euskera es 'Ez dok hiru', el 21 de febrero, y ya ha vendido más de un centenar de localidades. 'Sensible' acercará a Eibar a una actriz con la trayectoria de Kiti Mánver y en la venta anticipada ya se ha reservado más de la mitad del aforo, aunque quedan aún unas 190 localidades a la venta.

Independientemente de otros valores artísticos la cercanía es un valor añadido y en el programa de este año aparecen dos funciones con sabor local. Ambas están encuadradas en la recta final del festival, a mediados de marzo, pero ya han comenzado a asegurarse público. 'El oxímoron de la abuela' de La Red se acerca a la media entrada en el Coliseo, mientras que Narruzko Zezen actuará en el Complejo Educativo con un 'Isabelita la miracielos' que ha vendido más de un centenar de localidades.

Las primeras funciones de las Jornadas de Teatro llegarán a partir del 19 de febrero, con una media de cuatro espectáculos por semana. Buena parte de ellos sobrepasan el medio centenar de reservas por lo que quedan entradas para casi todas.

La venta anticipada de entradas se puso en marcha a la misma hora en taquilla y a través de internet. Sin embargo, la organización detectó que si el acceso a la página de ventas de Kutxabank se realizaba a través de determinado buscador se conducía hacia una versión no actualizada de la web. Eso no evitó que se comenzasen a vender entradas telemáticamente ya que el servicio estaba ya en marcha, aunque hubiera usuarios que no lo vieran así. La venta de entradas sigue estando disponible de forma continuada para todas las funciones de las Jornadas de Teatro mientras que la taquilla del Coliseo está abierta los lunes y viernes de 17.30 a 19.30, también para este programa.