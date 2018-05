El Haritza quiere firmar el ascenso a Liga Vasca ante su afición El Haritza Eibar tiene ante sí una gran oportunidad. / MORQUECHO Los armeros juegan esta tarde como locales ante el Egia el primer choque del play off definitivo DV EIBAR. Sábado, 26 mayo 2018, 00:23

El Haritza Eibar Eskubaloia está a un paso de ascender a Liga Vasca y quiere aprovechar el play off final que se juega en Eibar en la pista de Ipurua empezando hoy a la 16.45 horas con la primera semifinal ante el Egia. Si los armeros ganan a los donostiarras la final se jugará mañana en la cancha armera a las 11.30 horas ante el ganador del Muskiz-Escolapios, que se juega también esta tarde a las 18.30 horas.

El Haritza hizo un primer sector de ascenso sensacional, pero no pudo arrebatar el primer puesto al Ugeraga, lo que supuso dejar la puerta abierta a este segundo sector en el que se tienen depositadas muchas esperanzas por parte del conjunto que dirige Andoni Pérez.

«Vamos a intentar seguir en la misma línea que en la primera fase de la promoción. Es clave no cometer errores, tener templados los nervios y no precipitarnos. El equipo está en buena dinámica», señala el técnico eibarrés, que en principio cuenta con toda la plantilla. «Hemos entrenado bien, los jugadores son conscientes de lo que tienen entre manos y vamos a luchar por el ascenso», remarca el técnico. El primer escollo será el cuadro donostiarra del Egia, «un rival al que hemos ganado en las ocasiones que nos hemos enfrentado tanto en la liga regular como en el primer play off, pero no por ello debemos tener un estado de excesiva confianza. Hemos de salir a tope, centrados», reseña el máximo responsable del banquillo armero.

El Haritza Eibar tiene la oportunidad de cerrar una excelente temporada, ya que certificar el ascenso a Liga Vasca significaría rubricar una trayectoria de enmarcar. Por eso el club hace un llamamiento para que acuda la afición, fundamental en este caso para lograr el objetivo por el que se lucha. El ascenso supondría un paso adelante de la cantera del Eibar Eskubaloia, que está colocando poco a poco a sus equipos de base en puestos referentes de las distintas categorías. El Haritza -con jugadores de la cantera- también ha aportado su granito de arena al primer equipo.